Venemaa ründas taas Hersoni linna keskust

Oluline 24. detsembril kell 14.59:

- Britid: Venemaa vähendas personalipuudust, aga endiselt napib rakette;

- Venemaa jätkas rünnakuid Donetski ja Luhanski oblastites;

- Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak ütles intervjuus briti ajalehele, et 2023. aasta on sõjas otsustav hetk.

Hersoni kesklinna pommitati laupäeval

Hersoni kuberner Jaroslav Januševitš teatas, et Venemaa laupäevases rünnakus Hersoni kesklinnale sai surma vähemalt kaheksa ja vigastada 58 inimest.

"Jõululaupäeval ründasid venelased linna keskust. Nad ründasid turgu, kaubanduskeskust, elumaju, asutusi; kohti, kus inimesi on kõige rohkem," lausus Januševitš.

President Volodõmõr Zelenski mõistis rünnaku hukka, öeldes: "Terroristlik riik jätkab Vene maailma meile toomist pommitades tsiviilelanikkonda. Herson. Hommikul, laupäeval, jõulude eel, linna keskosas. Need ei ole sõjaväerajatised. See ei ole sõda reeglite järgi. See on terror, tapmine hirmutamise ja naudingu pärast. Maailm peab nägema ja mõistma, millise absoluutse kurjuse vastu me võitleme."

Õhurünnakusireenid kõlasid laupäeval taas Hersoni oblastis, nagu ka Kiievis, Luhanskis, Harkivis, Donetskis, Zaporižžjas ja veel seitsmes oblastis.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 480 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 101430 (võrdlus eelmise päevaga +480);

- tankid 3006 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 5994 (+8);

- lennukid 283 (+0);

- kopterid 267 (+0);

- suurtükisüsteemid 1988 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 418 (+4)

- õhutõrjesüsteemid 212 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1706 (+8);

- tiibraketid 653 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4627 (+5);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 178 (+0).

Ukraina sõdur Donetski piirkonnas Mariinka lähedal rindepositsioonil. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/Libkos

Britid: Venemaa ründab taristut rakettide nappuse tõttu harvemini

Briti kaitseministeerium teatas, et Venemaa piirab tõenäoliselt oma raketirünnakuid Ukraina infrastruktuuri vastu, sest nende tiibrakettide tarne on piiratud. Laupäevases luureraportis teatas ministeerium, et Venemaa on oktoobrist suurendanud oma vägesid Ukrainas kümnete tuhandete reservväelastega ja leevendanud nii personalipuudust, kuid suure tõenäosusega piirab laskemoona nappus Venemaa pealetungioperatsioone.

Aruandes väitis Briti luure, et ainuüksi kaitseoperatsioonide jätkamine piki Venemaa pikka rindejoont nõuab märkimisväärseid igapäevaseid kulutusi mürskudele ja rakettidele. Moonapuuduse tõttu on Venemaa vähendanud oma kaugmaarakettide rünnakuid Ukraina taristu vastu umbes korrale nädalas.

Ukraina: Venemaa ründas kümmet asulat

Ukraina relvajõudude peastaap teatas, et Ukraina väed tõrjusid viimase ööpäeva jooksul Venemaa rünnakuid kümne asula lähedal Donetski ja Luhanski oblastis. Ukraina kindralstaabi teatel tegi Venemaa armee 24 tunni jooksul Ukraina vastu kolm raketi-, kümme õhu- ja üle 60 raketiheitjarünnaku.

Ukraina relvajõud tõrjusid viimasel ööpäeval Venemaa rünnakuid Luhanski oblastis Andriivka lähedal, samuti Donetski oblastis Jampolivka, Rozdolivka, Bahmutske, Bahmuti, Pivnitšne, New Yorki, Kranshorivka, Vodiane ja Mariinka lähedal. Kindralstaap kinnitas ka, et Ukraina väed hävitasid neljapäeval kaks Vene suurtükisüsteemi koos laskemoonaga Zaporižžja oblastis. Üle 70 Vene sõduri sai vigastada.

Zelenski: Vene terroristid põlgavad kristlikke väärtusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas reedeses kõnes oma kaasmaalasi, et venelased võivad jõulude ja aastavahetuse paiku tugevdada rünnakuid. "Pidage meeles, kes meie vastu võitleb. Läheneva pühadehooaja tõttu võivad Vene terroristid taas aktiveeruda. Nad põlgavad kristlikke väärtusi ja igasuguseid väärtusi üldiselt. Seetõttu palun pange tähele õhurünnaku signaale, aidake üksteist ja hoolitsege alati üksteise eest," sõnas Zelenski. Ta lisas, et Venemaa kodanikud peavad selgelt mõistma, et terror ei jää kunagi vastuseta.

Jermak: 2023. aasta on sõjas otsustav hetk

Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak ütles intervjuus ajalehele The Guardian, et 2023. aasta on sõjas otsustav hetk, kuid keeldus ütlemast, millal või kus Ukraina võib oma järgmist vasturünnakut alustada. "Teeme kõik endast oleneva, et oma territooriumi tagasi võtta. Ma saan aru, et see saab olema raske töö. Meie vapper rahvas jätkab võitlust. Olen kindel, et järgmine aasta on tõesti võiduaasta," rääkis Jermak väljaandele.

Küsimusele, kas võit hõlmaks ka 2014. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmi tagasivõtmist, vastas ta: "Absoluutselt." Personaliülem ütles ka, et ei taha spekuleerida Vladimir Putini ja Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenka kohtumise teemal. "Meil on oht kogu piiri ulatuses, ma ei taha teada, mis Putini peas toimub, ütles Jermak. Ta ütles, et Kiiev on saanud oma partneritelt ja rindesõduritelt luureandmeid ning on valmis "igasuguseks provokatsiooniks".