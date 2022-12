Zelenski: Venemaa võib pühade ajal aktiivsemalt rünnata

Oluline 24. detsembril kell 7.00:

- Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak ütles intervjuus briti ajalehele, et 2023. aasta on sõjas otsustav hetk.

Zelenski: Vene terroristid põlgavad kristlikke väärtusi

Ukraina president Volodõmõr Zelenski hoiatas reedeses kõnes oma kaasmaalasi, et venelased võivad jõulude ja aastavahetuse paiku tugevdada rünnakuid. "Pidage meeles, kes meie vastu võitleb. Läheneva pühadehooaja tõttu võivad Vene terroristid taas aktiveeruda. Nad põlgavad kristlikke väärtusi ja igasuguseid väärtusi üldiselt. Seetõttu palun pange tähele õhurünnaku signaale, aidake üksteist ja hoolitsege alati üksteise eest," sõnas Zelenski. Ta lisas, et Venemaa kodanikud peavad selgelt mõistma, et terror ei jää kunagi vastuseta.

Jermak: 2023. aasta on sõjas otsustav hetk

Ukraina presidendi kantselei juht Andri Jermak ütles intervjuus ajalehele The Guardian, et 2023. aasta on sõjas otsustav hetk, kuid keeldus ütlemast, millal või kus Ukraina võib oma järgmist vasturünnakut alustada. "Teeme kõik endast oleneva, et oma territooriumi tagasi võtta. Ma saan aru, et see saab olema raske töö. Meie vapper rahvas jätkab võitlust. Olen kindel, et järgmine aasta on tõesti võiduaasta," rääkis Jermak väljaandele.

Küsimusele, kas võit hõlmaks ka 2014. aastal Venemaa poolt annekteeritud Krimmi tagasivõtmist, vastas ta: "Absoluutselt." Personaliülem ütles ka, et ei taha spekuleerida Vladimir Putini ja Valgevene diktaatori Aleksandr Lukašenka kohtumise teemal. "Meil on oht kogu piiri ulatuses, ma ei taha teada, mis Putini peas toimub, ütles Jermak. Ta ütles, et Kiiev on saanud oma partneritelt ja rindesõduritelt luureandmeid ning on valmis "igasuguseks provokatsiooniks".