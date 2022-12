Saksamaa prognoosib hinnakasvu normaliseerumist alles 2025. aastaks

Saksamaal on inflatsioon kõrge nagu mujalgi Euroopas, novembris kasvasid tarbijahinnad 11,3 protsenti. Saksamaal oli inflatsioon viimati nii kiire 1950ndatel.

Saksamaa keskpank on hoiatanud, et ka gaasi ja elektri hinnalaed ei pruugi inflatsiooni lähiajal muuta ühekohaliseks.

"Inflatsioon on probleemiks ka veel 2024. aastal ja alles siis võime näha, et see naaseb kahe protsendi juurde," ütles majandusnõukogu esimees Monika Schnitzer. "Inflatsioon jääb kõrgeks, sest ettevõtted suunavad oma suurenenud kulud tarbijate katta ja mõned ettevõtted lisavad hinnale veelgi juurde," lausus ta.

Schnitzeri sõnul ei tee talle muret palkade kasv, küll aga elektri kõrge hind. Schintzer pakkus välja, et Saksamaa valitsus peaks pikendama viimase kolme tuumaelektrijaama töös hoidmist veel paari-kolme aasta jagu, et tagada järgmiseks talveks elektrivarustus.