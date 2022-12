Ebatavaline talvetorm Põhja-Ameerikas on nõudnud juba paarkümmend elu

Erakordselt tugev, külm ja üle mitme tuhande kilomeetri ulatuv torm on tekitanud kaose USA ja Kanada liikluses, külma tõttu hukkunuid on seni vähemalt 19.

Suur talvetorm laiutab üle 3000 kilomeetri pikkusel alal Texasest USA-s kuni Quebecini Kanadas. Tormi ja erakordse külma tõttu oli laupäeval USA-s elektrita poolteist miljonit inimest ning reedel tühistati tuhandeid lennureise.

Kanadas oli elektrita 410 000 inimest. Suures osas provintsides Briti Columbiast kuni Newfoundlandini on antud erakordse külma ja tormihoiatused.

USA-s on keerulistes oludes toimunud palju liiklusõnnetusi ning osa maanteid on seetõttu suletud. Suur osa 19 hukkunust ongi surma saanud liikluses. Ohio osariigis juhtus maanteel õnnetus, kus põrkas kokku poolsada autot, õnnetuses hukkus neli inimest.

Paljudes USA osariikides on temperatuur langenud ajalooliselt madalale. Näiteks Montanas mõõdeti õhutemperatuuriks 45 miinuskraadi. USA ilmateenistus prognoosib, et kokku püstitatakse riigis sadakond uut külmarekordit.

Lisaks erakordsele külmale on mitmes osariigis kas juba sadanud või oodata rekordiliselt palju lund. Buffalos on näiteks antud hoiatus, et alla võib sadada pea 90 sentimeetrit lund.

Pühadeaegne reisimine on USA-s tugevalt häiritud, liiklemise muudab keerulisemaks ka lumetõrjetehnika ning selle juhtide vähesus üle riigi.