Tartu mänguasjamuuseumis meisterdasid lapsed ehteid

Meisterdamishuviliste laud oli värvikirevaid materjale täis ja valmisid mitmesugused jõulukaunistused.

Tartu mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits rääkis, et töötoas õpetatakse lastele ka taaskasutust.

"Lapsed teevad ilusate sädelevate paberitega kaunistusi ja tegelikult need sädelevad kaunistused on paberijäägid, kõik sellised, millest on juba midagi välja lõigatud, aga need väikesed tükid me saame ära kasutada. Me kasutame hästi palju erinevaid trükikodade jääke. Kõikvõimalikke väljastantsitud pallikesi, igasuguseid paberiribasid. Kasutame viimseni kõik ära, mis meil on," lausus Tartu mänguasjamuuseumi arendusjuht Marge Pärnits.

Pärnitsa sõnul toimuvad mänguasjamuuseumis igal aastal jõuluajal erinevad töötoad, et oleks pidevalt uus ja huvitav.

"Vahel teeme piparkooke, vahel teeme mingisuguseid mänguasju ja see aasta oleme pühendunud jõuluehetele," lausus ta.