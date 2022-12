Hersoni pommitamine jätkus terve laupäeva

Ukraina hinnangul kasutas Vene sõjavägi jõululaupäeval Hersonile toimunud rünnakus Gradi rakette. Linna pommitamine on jätkunud terve ööpäeva, teatud piirkondades on pideva mürsutule tõttu infrastruktuuri taastamine võimatu.

Ukraina lõunaosas Hersonis hukkus laupäeval Vene mürskude tagajärjel vähemalt kümme inimest ja sai vigastada 55 inimest, ütles Hersoni oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Jaroslav Januševitš.

Januševitš kutsus Hersoni elanikke üles annetama verd, et aidata päästa pommitamises viga saanud inimeste elusid. Ta ütles ka, et venelased kasutasid Hersoni kesklinna tabamiseks mitmelasulisi raketisüsteeme Grad ja 18 inimest 55 haavatust on hetkel kriitilises seisundis.

Regionaaljuht märkis, et laupäevahommikuses pommirünnakus hukkunute seas lapsi ei olnud. Samal ajal teatas ta, et reedel hukkus Vene mürskude tagajärjel viis inimest ja 17 sai vigastada.

"Reedel vigastatute hulgas on kuueaastane tüdruk, arstid võitlesid tema elu eest ja suutsid ta päästa," ütles Januševitš. "Aga kahjuks kaotas kuueaastane tüdruk silma ja kõrva. Tal on jalg murdunud. Evakueerime ta Kiievisse."

Januševitš ütles, et linna pommitamine jätkus terve laupäeva, eriti Dnipro jõe äärsetes piirkondades, ning see takistas päästjatel rusude koristamisel oma tööd teha.

Dnipro jõe äärsetel aladel, nagu Hydropark, Antonivka ja Navtohavan, pole kütet ega elektrit. Januševitš ütles, et nendes piirkondades elavad inimesed on pideva tugeva mürsutule all ja "peavad viivitamatult evakueeruma". "Nendes piirkondades on infrastruktuuri taastamine peaaegu võimatu," ütles Januševitš.