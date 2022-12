Mõttekoda: Vene vägede edenemine Bahmuti juures on aeglustunud

Vene väed pommitasid nädalavahetusel Hersoni, kasutades Ukraina hinnangul selleks Gradi rakette. Osades piirkondades on pideva mürsutule tõttu infrastruktuuri taastamine võimatu. USA sõjauuringute instituudi hinnangul on Vene vägede edenemine Bahmuti piirkonnas viimastel päevadel aeglustunud.

Oluline 25. detsembril kell 14.50:

- ISW: Vene vägede edasiliikumine Bahmuti juures on aeglustunud;

- Venemaa liider Vladimir Putin kordas väiteid, et Moskva on valmis sõja üle läbirääkimisi pidama;

- Kiiev: Putin ei taha läbirääkimisi, vaid üritab vastutusest kõrvale hiilida;

- Venemaa parlament valmistub kehtestama riigist lahkunud inimestele kõrgemat maksumäära;

- Dnipro jõe äärsetel aladel, nagu Hydropark, Antonivka ja Navtohavan, pole kütet ega elektrit.

ISW: Vene vägede liikumine Bahmuti piirkonnas on aeglustunud

USA sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul on Vene vägede edasitung Ukraina idaosas Bahmuti piirkonnas viimastel päevadel tõenäoliselt aeglustunud.

Mõttekoda märgib oma hiljutisimas ülevaates, et Vene sõjandusblogijad on "tunnistanud, et Ukraina on suutnud aeglustada Vene vägede edenemist Bahmuti ja selle ümberkaudsete asulate juures".

ISW lisas, et ühe sõjandusblogija väitel on Ukraina väed tõrjunud Venemaa palgasõdurite grupi Wagneri osad üksused positsioonidele, millel nad olid päevi tagasi.

Ukraina sotsiaalmeediaallikad väitsid varem, et Ukraina väed surusid kolmapäeval Vene väed Bahmuti idapoolsest äärelinnast täielikult välja.

ISW teatel on Vene väed novembris ja detsembris teinud Bahmuti juures kokku veidi vähem edusamme kui oktoobris.

Kiiev: Venemaa ei taha läbirääkimisi

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles, et Venemaa liider Vladimir Putin ei taha tegelikult sõja üle läbirääkimisi pidada, kuigi väidab vastupidist.

"Putin peab naasma reaalsusesse. 1. Venemaa ainuisikuliselt ründas Ukrainat ja tapab selle kodanikke. Seal ei ole teisi "riike, motiive, geopoliitikat". 2. Venemaa ei taha läbirääkimisi, vaid üritab vastutusest kõrvale hiilida. See on ilmselge, nii et me liigume tribunali poole," kommenteeris Podoljak sotsiaalmeedias Putini väiteid, et Moskva on valmis sõja üle läbirääkimisi pidama.

Putin ütles taas, et Venemaa on valmis läbirääkima

Venemaa liider Vladimir Putin kordas, et Moskva on valmis kõigi osapooltega sõja üle läbirääkimisi pidama.

"Me oleme valmis läbirääkima kõigi seotud osapooltega vastuvõetavate lahenduse üle, kuid see oleneb neist – meie ei keeldu läbirääkimistest, nemad teevad seda," rääkis Putin Vene riiklikus telekanalis Rossija 1.

Putin õigustas taas Venemaa tegevust Ukrainas, väites, et USA juhitud lääs püüab Venemaad lõhestada.

Moskva on ka varem öelnud, et on läbirääkimistele avatud, kuid Kiievi ja lääne liitlaste hinnangul püüab Putin aega juurde võita pärast Venemaa mitmeid kaotusi ja taganemisi lahinguväljal.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 620 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas pühapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 102050 (võrdlus eelmise päevaga +620);

- tankid 3011 (+5);

- jalaväe lahingumasinad 6010 (+16);

- lennukid 283 (+0);

- kopterid 267 (+0);

- suurtükisüsteemid 1991 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 418 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 212 (+0);

- tiibraketid 653 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4635 (+8);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 178 (+0).

Venemaa tahab riigist lahkunutelt kõrgemat maksu

Venemaa parlament valmistub kehtestama riigist lahkunud inimestele kõrgemat maksumäära, vahendas The Guardian. Duuma spiiker Vjatšeslav Volodin ütles, et seadusandluse kallal töötatakse. "Õige on tühistada Vene Föderatsioonist lahkunute soodustused ja kehtestada neile kõrgendatud maksumäär. Need, kes said aru, et on teinud vea, on juba tagasi tulnud. Ülejäänud peaksid mõistma: valdav enamus ühiskonnast ei toeta nende tegu ja usub, et nad reetsid oma riigi, sugulased ja sõbrad," sõnas Volodin.

Sõja algusest saadik lahkunud venelaste arv on ebaselge.

Püsivad õhurünnakud Hersonile ja Dniproäärsetele aladele

Ukraina lõunaosas Hersonis hukkus laupäeval Vene mürskude tagajärjel vähemalt kümme inimest ja sai vigastada 55 inimest, ütles Hersoni oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Jaroslav Januševitš.

Januševitš kutsus Hersoni elanikke üles annetama verd, et aidata päästa pommitamises viga saanud inimeste elusid. Ta ütles ka, et venelased kasutasid Hersoni kesklinna tabamiseks mitmelasulisi raketisüsteeme Grad ja 18 inimest 55 haavatust on hetkel kriitilises seisundis.

Regionaaljuht märkis, et laupäevahommikuses pommirünnakus hukkunute seas lapsi ei olnud. Samal ajal teatas ta, et reedel hukkus Vene mürskude tagajärjel viis inimest ja 17 sai vigastada.

"Reedel vigastatute hulgas on kuueaastane tüdruk, arstid võitlesid tema elu eest ja suutsid ta päästa," ütles Januševitš. "Aga kahjuks kaotas kuueaastane tüdruk silma ja kõrva. Tal on jalg murdunud. Evakueerime ta Kiievisse."

Januševitš ütles, et linna pommitamine jätkus terve laupäeva, eriti Dnipro jõe äärsetes piirkondades, ning see takistas päästjatel rusude koristamisel oma tööd teha.

Dnipro jõe äärsetel aladel, nagu Hydropark, Antonivka ja Navtohavan, pole kütet ega elektrit. Januševitš ütles, et nendes piirkondades elavad inimesed on pideva tugeva mürsutule all ja "peavad viivitamatult evakueeruma". "Nendes piirkondades on infrastruktuuri taastamine peaaegu võimatu," ütles Januševitš.