Soome Rautjärvi ajalooline puukirik hävis tulekahjus

Yle uudisteportaal kirjutas, et Rautjärvi kirik Lõuna-Karjalas on tulekahjus hävinud. Tulekahjupaigas on veel palju tuletõrjujaid. Ruokolahti koguduse vikaar Leena Haakana ütles, et kirikut päästa ei õnnestunud. "Siin ei üritatagi seda enam kustutada, vaid see põleb lõpuni," kommenteeris Haakana Ylele.

Kagu-Soome politsei peadirektor, kriminaalkomissar Harri Horttanainen ütles, et politsei on tulekahju sündmuskohal. Põlengu põhjust uurib politsei. Praegu pole veel infot, kas kedagi on kinni peetud või kas kahtlustatakse, et tulekahju süüdati tahtlikult.

Päästeteenistus sai tulekahjust teate hommikul kella poole üheksa paiku. Päästeteenistuse pressiteate kohaselt tuli häire esmalt automaatse tulekahjusignalisatsioonina.

Haakana ütles, et tulekahju märkas jumalateenistust läbi viinud preester.