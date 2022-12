Tallinna häirenuputeenuse pakkuja vahetus tekitab eakates segadust

Tallinna otsus vahetada välja senine häirenuputeenuse pakkuja on eakad segadusse ajanud. Linnavõim aga leiab, et uue lahenduse kasutuselevõtule loobib kaikaid kodarasse lepingust ilma jäänud ettevõte.

90-aastasel Ljudmila Fjodoroval on juba aastaid olnud käel häirenupp, millega abi kutsuda. Kuu aega tagasi päästis see nupp tema elu, kui ta tugeva verejooksu tõttu ei suutnud ise telefoni teel kiirabi kutsuda.

Nüüd sai naine teate, et häirenupu asemel pannakse talle liikumisandur, aga ilma nuputa ta oma elu ette ei kujuta.

"Mulle keegi midagi ei räägi, kuidas ja mismoodi hakkab olema. Loomulikult ma väga muretsen. Kui jään maha, siis on kõik. Ma juba korteris kardan, ma ju ise jalule ei tõuse," rääkis ta.

Tallinna sotsiaal- ja tervishoiuameti juhi Arne Kallase sõnul otsis linn riigihanke korras uue firma. Tekkinud arusaamatuse põhjustajaks peab ta aga senist firmat, kes on saatnud inimesi segadusse ajavaid kirju. Ka heidab linn senisele teenuseosutajale Medile ette, et nende teadmata on tasuta häirenupp asendatud 15 eurot kuus maksva multifunktsionaalse nupuga.

"Sellest multifunktsionaalsest käepaelast või häirenupust, mida teenuseosutaja juurde müüs, saime me teada nüüd, kui hakkasid lepingute lõppemise tähtajad saabuma," ütles Kallas.

Medi häirenuputeenuse eestvedaja Paavo Ala sõnul sai linna tasutud häirenupule vajutades vaid abi kutsuda, lisatasu eest renditud seade andis ise häiret, kui inimene kukkus.

"See on meile üllatus, et see on neile üllatus, sest meie oleme sellest mitu aastat tagasi sotsiaal-, tervishoiuametiga rääkinud ja nemad on öelnud, et juhul kui inimene tahab kas kukkumisanduriga häirenuppu juurde, tahab ta suitsuandurit või mingit voodimatti või misiganes lisateenust, täiendavat funktsionaalsust juurde, siis on see inimese enda vaba voli neid juurde soetada," selgitas Ala.

Senistele klientidele pakkus Medi võimalust häirenuppu edasi kasutada, ainult nüüd tuleks inimesel selle eest ise maksta 22 eurot.

"Ongi neid, kes ütlevad, et nendele see uuenenud teenus ei sobi, sest seal ju puudub see, kui inimene kukub, mis on kõige tavalisem põhjus, miks häirenuputeenust vajatakse. Kui inimene kukub, siis ta tahab kohe sellest abivajadusest teada anda, et kohe keegi reageerima hakkab," rääkis Ala.

Uuest aastast hakkab Tallinn pakkuma eakatele põhimõtteliselt teistsugust lahendust. Inimese eluruumi paigaldatakse liikumisandur, mis õpib selgeks inimese käitumismustrid.

"Selle põhjal analüüsides andur väljastab häire teenuseosutajale, kes helistades inimesele selgitab välja, kas inimene vajab abi või mitte," selgitas Kallas.

Tema kinnitusel on inimestel võimalik 20-eurose lisatasu eest tellida endale häirenupp.

Tallinn tasub ligi 500 eaka sotsiaalse valve teenuse eest.