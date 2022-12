Ettevõtted aastalõpupidude pealt kokku ei hoia

Aastalõpupeod on tänavu varasemast kallimad, kuid nende arvelt kokku ei hoita. Vastupidi, valdkonna esindajate sõnul on pärast pikki koroona-aastaid toimunud justkui paisu tagant vabanemine ja inimeste kokkusaamisele pannakse enam rõhku.

"Nii palju, kui maksis üks hea jõulusündmus või uueaastasündmus aasta aega tagasi, selle eelarvega enam aastal 2023 samaväärset üritust ei saa. See maksab natuke rohkem kahjuks," ütles Miltton Eventsi tegevjuht Lehari Kaustel "Aktuaalsele kaamerale".

Aasta alguses polnud suured kogunemised koroona tõttu veel lubatud. Nüüd ütlevad sündmuskorraldajad, et toimunud on tõeline taassünd ja koroonaeelne tase on ületatud.

"See, mis nüüd pärast koroonat valdkonnas toimub, on kindlasti intensiivsem ja suurem võrreldes selle perioodiga, mis oli varem. Võib-olla need tegijad, kes olid väiksemad või nõrgemad, on natuke hääbunud või ära kadunud, aga tugevamad tegijad on oma tööd viinud rahvusvahelisele tasandile," ütles Kaustel.

Sündmuste korraldamise protsess on pikk. Vaja on head ideed, leida sobiv ruum, toitlustus, esinejad, rentida tehnika ja anda panus selleks, et külalistel oleks seal ka hea olla. Sõltuvalt valdkonnast on hinnatõus korraldajatele olnud 20-40 protsenti.

"Toitlustusel on nii tööjõukulu, hästi suur maht ja ka toorainekulu. Nii et see on väga suure hinnatõusu teinud. Samamoodi tehnikafirmad, kellel on suured laohooned, suured meeskonnad, keda üleval pidada. Elektri kallidus, olmekulud, mis on kasvanud," selgitas agentuuri Hype juhatuse liige Neeme Kari.

Seetõttu on ka tänavuste sündmuste hinnad paarikümne protsendi võrra tõusnud. Klient seevastu pole hinnatõusust kohkunud.

"Vajadused jäävad samaks, lihtsalt muutuvad formaadid, kuidas midagi tehakse. Koolitusprogrammid, erinevad motivatsiooniprogrammid võib-olla ei ole enam nii suuremahulised, aga ikkagi neid tehakse," ütles Kari.

Samas kontsertide külastatavus jäi sel aastal oodatust umbes 30 protsenti madalamaks, sest pileti peale raha ei raisata. Veerandi võrra on kallimaks muutunud ka kontserdikorraldus.

"Bändide honorarid on tõusnud, palgasoovid on tõusnud, elektriarved on tõusnud, teenuste hinnad on tõusnud. Kindlasti mitte keegi järele ei jäta, aga praegu on lihtsalt keerulisem periood meil kõigil," ütles Damn Loud Agency juht Roman Demtšenko.

Korraldajate sõnul on toimunud väike nihe trendis. Kui varem korraldati firma jõuluüritusi aasta lõpus, siis nüüd on need lükkunud uude aastasse.