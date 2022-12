Uue nädala algus toob lund ja lörtsi

Esmaspäeva öö tuleb pilves selgimistega ning paiguti on udu. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9, saartel ja läänerannikul 6 kuni 11, puhanguti 15 meetrit sekundis. Külma on -3 kuni -9, meremõjuga rannikul 0 kuni -2 kraadi.

Esmaspäeva hommik tuleb pilves üksikute selgimistega ning vaid Väinamere ümbruses võib kohati vähest lund sadada. Puhub kagutuul 3 kuni 9, saartel puhanguti kuni 15 meetrit sekundis. Külma on -5 kuni -9, saartel ja läänerannikul -1 kuni -3 kraadi.

Päeval on vahelduva pilvisusega olulise sajuta ilm. Pärastlõunal Edela-Eestist alates pilvisus tiheneb ja hakkab lund sadama. Puhub kagutuul 4 kuni 9, iiliti 13, saartel ja rannikul 9 kuni 15, iiliti 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -4 kuni -10, saartel -3 kuni +1 kraadi.

Järgnevatel päevadel on taevas valdavalt pilves. Teisipäevaks on oodata sajust ja tuulist ilma ning on jäiteoht. Öine temperatuur jääb keskmiselt -6 kraadi juurde, päeval -1 ja +3 kraadi vahele.

Kolmapäevaks tuul vaibub ning keskpäevast hakkab saartelt alates lörtsi ja lund sadama. Nii öine kui ka päevane temperatuur jääb keskmiselt -2 kraadi juurde.

Töönädala lõpp tuleb aga juba plusskraadide saatel.