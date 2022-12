Meedia: Venemaa sisemaal toimusid taas plahvatused

Oluline 26. detsembril kell 5.58:

- Meedia: Saraatovi oblasti lennuväljal kärgatasid plahvatused;

- Zelenski: Venemaa on sel aastal kaotanud kõik võimaliku;

- Medvedev väitis, et Venemaal on vaja julgeolekugarantiisid;

- Moskva plaanib avada Ukrainas õpetajate propagandakeskused;

- ISW: Prigožin ihub hammast oligarhide varadele.

Meedia: Saraatovi oblasti lennuväljal kärgatasid plahvatused

Ukrainska Pravda teatel toimusid Engelsi lennuvälja juures plahvatused. Engelsi linna lähedal oli kuulda õhuhäiresireene, linn asub Saraatovi oblastis.

Zelenski: Venemaa on sel aastal kaotanud kõik võimaliku

"Venemaa on sel aastal kaotanud kõik võimaliku. Aga Vladimir Putin püüab oma kaotusi kompenseerida propagandistide abiga. Kui ukrainlased hoiavad kokku, ei saa meid keegi võita," ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

Medvedev väitis, et Venemaal on vaja julgeolekugarantiisid

"Mida varem saadakse meie riigile sobivad maksimaalse julgeoleku garantiid, seda kiiremini olukord normaliseerub. Kui me neid ei saa, püsib pinge edasi. Maailm balansseerib jätkuvalt kolmanda maailmasõja ja tuumakatastroofi lävel. Teeme kõik, et neid ära hoida," väitis Venemaa endine president Dmitri Medvedev.

Venemaa juht Vladimir Putin kordas hiljuti taas, et Moskva on valmis kõigi osapooltega sõja üle läbirääkimisi pidama.

"Me oleme valmis läbirääkima kõigi seotud osapooltega vastuvõetavate lahenduse üle, kuid see oleneb neist – meie ei keeldu läbirääkimistest, nemad teevad seda," rääkis Putin Vene riiklikus telekanalis Rossija 1.

Putin õigustas taas Venemaa tegevust Ukrainas, väites, et USA juhitud lääs püüab Venemaad lõhestada.

Moskva plaanib avada Ukrainas õpetajate propagandakeskused

Venemaa tahab okupeeritud aladel avada pedagoogikaülikoole, kus hakatakse "uusi õpetajaid" koolitama. Esimene selline keskus õpetajate koolitamiseks tuleb okupeeritud Berdjanskisse, vahendas Ukrainska Pravda.

ISW: Prigožin ihub hammast oligarhide varadele

USA sõjauuringute instituudi (ISW) teatel osales Wagneri juht Jevgeni Prigožin Peterburis palgasõduri matustel, kus ta väitis, et Venemaa peab konfiskeerima eliidilt kinnisvara, kes ei toeta Moskva sõjalist tegevust Ukrainas. Prigožin väitis, et need jõukad isikud toetavad visiooni, kus lääneriigid domineerivad Venemaal. Wagneriga seotud sõjablogijad toetasid Prigožini kriitikat ja kiitsid tema toetust sõjategevusele.

ISW hinnangul võib Prigožin kasutada selliseid populistlikke ettepanekuid, et suurendada riigis oma mõjuvõimu veelgi.