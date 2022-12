Venemaa strateegiliste pommitajate lennuväljal kärgatasid plahvatused

Oluline 26. detsembril kell 10.18:

- Meedia: Saraatovi oblasti lennuväljal kärgatasid plahvatused;

- Zelenski: Venemaa on sel aastal kaotanud kõik võimaliku;

- Medvedev väitis, et Venemaal on vaja julgeolekugarantiisid;

- Moskva plaanib avada Ukrainas õpetajate propagandakeskused;

- ISW: Prigožin ihub hammast oligarhide varadele.

Meedia: Saraatovi oblasti lennuväljal kärgatasid plahvatused

Ukrainska Pravda teatel toimusid Engelsi lennuvälja juures plahvatused. Engelsi linna lähedal oli kuulda õhuhäiresireene, linn asub Saraatovi oblastis.

Venemaa kaitseministeerium väidab, et tulistas Engelsi lennuvälja kohal alla Ukraina drooni. Lennuväljal asuvad Venemaa pommitajad.

Moskva väitel hukkus kolm Venemaa sõjaväelast, piirkonnas puhkes ka suur tulekahju. Vene võimude väitel ükski lennuk kahjustada ei saanud.

Russian MOD statement: We successfully shot down a Ukrainian drone over our nuclear strategic aviation base in Engels, almost 800km from the border. However, 3 Russian military personnel died. There was a big fire. But no, absolutely no aircraft at all were damaged, honestly.