FT: hiinlased proovivad Macaust hankida läänes toodetud vaktsiine

Ajaleht Financial Times kirjutab, et Mandri-Hiina elanikud tormavad nüüd Macausse, kuna tahavad sealt hankida lääneriikides toodetud kaasaegseid koroonavaktsiine.

Hiina kommunistlik partei pole heaks kiitnud mitte ühtegi läänes toodetud koroonavaktsiini. Selle asemel tugineb kompartei kodumaistele vaktsiinidele. Riigis kiireneb aga koroonaviiruse levik. Analüütikute sõnul pole Hiinas toodetud vaktsiinid nii tõhusad, kui lääne vaktsiinid, mis kasutavad mRNA tehnoloogiat, vahendas Financial Times.

Hiina kompartei loobus hiljuti karmidest piirangutest. Hiinlased lähevad nüüd Macausse, et hankida sealt läänes toodetud vaktsiine. Endine Portugali koloonia on ainus piirkond väljaspool Mandri-Hiinat, kuhu hiinlased saavad reisida ilma, et peaksid mandrile tagasi minnes minema karantiini.

"Vaktsiiniturismi põhjustasid rikkad hiinlased, kellel on juurdepääs vaktsiinide efektiivsust võrdlevatele teadusuuringutele," ütles Hongkongi ülikooli teadur Nicholas Thomas.

Macaus tegutsevad nüüd vahendajad, kes võtavad raha reisimise ja muu logistika korraldamise eest.

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiina võimud lõpetasid igapäevase koroonaviirusega seotud statistika avaldamise. Hiina riiklik tervisekomisjon teatas pühapäeval, et ei avalda enam oma igapäevast aruannet.

The Wall Street Journali teatel on Hiinas asuvad haiglad ülekoormatud. Apteekides on otsas palavikku alandavad ravimid.