ECB ametniku sõnul peab keskpank jätkama karmi rahapoliitikat

Euroopa Keskpanga (ECB) nõukogu liikme Isabel Schnabeli sõnul tõstab keskpank intressimäärasid nii kaua, kuni intressimäärad on inflatsiooni ohjeldamiseks piisavalt kõrgel tasemel.

ECB nõukogu hindab, et intressimäärad peavad märgatavalt tõusma, et inflatsioon langeks keskmises perspektiivis panga soovitud kahe protsendi tasemele.

"Teeme kõik, mis on vajalik, et viia inflatsioon tagasi kahe protsendi juurde. Selle eesmärgi saavutamiseks on vaja ranget rahapoliitikat," ütles Schnabel intervjuus ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"ECB alahindas inflatsiooni sitkust ega võtnud esialgu selle kiirenemise märke piisavalt tõsiselt. Oli mure, et ennetavad meetmed võivad kaasa tuua järjekordse majanduslanguse," lisas Schnabel.

Euroopa keskpank vastutab rahapoliitika juhtimise kaudu eurotsooni hinnastabiilsuse, inflatsiooniga võitlemise eest. Üks meede inflatsiooni kontrolli alla saamiseks on intressimäärade tõstmine.

"Valitsustele üldiselt intressimäärade tõstmine väga ei meeldi. Seega võime oodata kasvavat vastuseisu ja peame sellele vastu pidama. Just seepärast on keskpangad sõltumatud," märkis Schnabel.

Euroopa Keskpanga nõukogu tõstis detsembris intressimäärasid 50 baaspunkti, viies pankade hoiustelt makstava intressimäära 1,5 protsendilt kahele protsendile.