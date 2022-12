Hooletu küünlapõletamine põhjustas pühade ajal kaks väiksemat tulekahju

23. detsembri õhtul kell 20.02 saabus häirekeskusele hädaabi teade Tartu linnast Ranna teelt, kus kortermaja esimese korruse elutoas oli aknalauale pandud küünal süüdanud kardina.

Päästjate saabumise ajaks olid korteris viibijad suutnud põlengu käsikustutiga summutada. Päästjad tuulutasid korteri ja trepikoja. Kiirabi kontrollis korteris viibinud 82-aastase naisterahva tervist.

24. detsembril kell 23.10 teatati häirekeskusele, et Tallinnas Vene tänaval asuvas hotellis on teisel korrusel suits. Selgus, et ühes numbritoas oli kummutile järelevalveta põlema jäetud küünal, mis lõpuni põledes kummutipealse süütas. Õnneks saadi tulekahjule kiiresti jaole ning põleng kaugemale ei levinud. Päästjad tuulutasid korruse.

Päästeamet tuletab meelde, et küünal tuleb põlema asetada kindlale mittesüttivast materjalist alusele ja eemale süttida võivatest asjadest, milleks näiteks televiisor, mööbel, riiulid, kardinad või muud tekstiilid.