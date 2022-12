Belgia streigikultuur ei ole sugugi kõigile kohalikele meeltmööda

Sel sügisel on Belgias olnud elukalliduse tõusu tõttu iga kuu üldstreik ja mitmeid väiksemaid meeleavaldusi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuna protestid on niivõrd tavaline nähtus, siis on neil välja kujunenud juba kindlad elemendid, mida alati näha võib. Näiteks kostümeeritud protestijad või kõlarikandjad. Samuti viled ja paugud. Neile lisaks ka terve hulk protestijaid, kes osalevad parema meelega teiste turvamisel ja kellele näiteks paugutamine teps mitte ei meeldi.



"Tavaliselt on see keelatud, aga inimesed toovad need paugutid kodust kaasa. Meile ei meeldi see. Meil on selleks kõrvatropid," rääkisid ametiühingu liikmed Cindy ja Liz.

Sellise streigikultuuri arenemise taga on peamiselt ametiühingud, mis jälgivad täpselt, et inflatsioon ja palgatõus käiksid sama jalga. Kusjuures solidaarsusest töötajate vastu tulevad streikima ka pensionärid.



"See on võib-olla tõesti Belgiale omane, aga me oleme selle üle väga õnnelikud," lausus pensionäride liidu esindaja Philipp, kes kinnitas, et nad naudivad seda võitlust.

Üldstreigil on ka teine külg. Näiteks esmaspäeval sõidab neljast metrooliinist ainult üks, mis tähendab, et linn on üsna tühi ning inimesed peavad tööle ja koju jõudmiseks kasutama teisi transpordivahendeid.



"Täna hommikul pidin ootama palju rohkem kui tavaliselt ja jäin kooli hiljaks," lausus üliõpilane Hugo, kelle sõnul juhtub selliseid asju Belgias päris tihti, kuid elu läheb ikka edasi.

"Ei mulle see ei meeldi, sest see häirib valede inimeste elusid," leidis aga Charlotte. "Tuleks rääkida rohkem valitsuse ja ühistranspordi juhtidega,

kuid inimesed nagu mina ei saa suurt midagi teha. Seega see mõjutab alati valesid inimesi."



Nii et kuigi streigikultuur on Belgias, aga ka mitmes muus Lääne-Euroopa riigis kaugele arenenud, ei tähenda see, et kõi kohalikud elanikud seda tohutult naudiksid. Osalejad küll.