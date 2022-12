Amet hoiatab jäiteohu eest teedel

Transpordiameti liiklusjuhtimiskeskus hoiatab, et teedel on teisipäeva hommikul väga suur jäiteoht.

Alates hommikust suureneb jäävihma võimalus, jäiteoht on väga suur, teatas amet.

Varahommikul on teekatted põhi- ja tugimaanteedel kohati lumevabad, kuid valdavalt lumised või lumevaaludega. Puhub tugev tuul, on pinnatuisku ning teed on jäised, öeldakse transpordiameti hommikuses ülevaates.

Paiguti sajab lund, suurem sajuala on Põhja-, Kesk- ja Ida-Eestis. Temperatuur on kõikjal miinuspoolel, vaid Saaremal on kerkinud plusspoolele. Teedel on suur libeduse oht!

Päeval on ilm pilves, Ida-Eestis sajab lund ja lörtsi, kohati võimalik jäävihm, paiguti tuiskab. Lääne-Eestis sajab lörtsi, vihma ja jäävihma. Keskpäeva paiku sadu korraks lõpeb, kuid hiljem sajab veel paiguti vihma ja lörtsi. Temperatuur on Ida-Eestis -2 kuni -5, Lääne-Eestis -2 kuni +3°C.

Transpordiamet soovitab hetkel kehtivate liikluspiirangute kohta infot otsida aadressil http://tarktee.ee või helista telefonil 1247.