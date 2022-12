Kopõtin: sõda Ukrainas võib venima jääda

"Ma ei usu, et talv toob sõjas murrangulise muutuse. Väidetavalt valmistub Venemaa uueks pealetungiks kevadel," rääkis Kopõtin teisipäeval "Vikerhommikus".

Tema sõnul ei ole jõulupühade ajal rinnetel suuri muutusi toimunud. Venemaa ei ole suutnud Bahmuti linna vallutada ning ilmselt vajab hingetõmbepausi, et oma varusid taastada. "Seetõttu tekib seal piirkonnas aastavahetuse- või jõulurahu ehk taktikaline paus," tõdes Kopõtin.

Eksperdi sõnul on siiski üsna keeruline Venemaa tegevust prognoosida, sest Moskva ei ole käitunud Ukrainat rünnates ratsionaalselt. "Venemaa tegevus on tihtipeale ettearvamatu," tõdes ta.

Ja ehkki Venemaa üritas algul Ukrainat vallutada välksõjaga, siis president Vladimir Putin on öelnud, et Venemaa on valmis ka pikaks sõjaks ja toonud näitena Põhjasõja, mis kestis 21 aastat.

"Vaadates, et lääneriikide sanktsioonid ei ole Venemaale sellist mõju avaldanud, kui loodeti, siis ma ei usu, et Venemaa ühiskond variseks kokku. Näeme, et suur osa ühiskonnast toetab sõda siiani," rääkis Kopõtin. "Kuigi ei tahaks uskuda, et see kestab 20 aastat," lisas ta.

Kopõtin viitas ka sõjaanalüütikule Juri Butusovile, kelle hinnangul suudab Venemaa kevadeks moodustada vähemalt 20 uut diviisi. "Nende lahinguvõime ei pruugi olla väga kõrge, aga nad saavad panustada massile – tehnikale ja elavjõule, mida Venemaal on endiselt väga palju. Neil pole tehnoloogilist ülekaalu - see on tänu Lääne abile Ukrainal, aga Moskva püüab massiga efekti saavutada," rääkis ta.

Lisaks ei tohi ka unustada, et Vene armee on olnud ajalooliselt üsna õppimisvõimeline, rõhutas Kopõtin. Ta tõi näiteks Tšetšeenia sõjad, millest esimene ei olnud Venemaa jaoks edukas, aga teise ajaks oldi õpitud ning suudeti Tšetšeenia isesiesvuspüüdlused maha suruda. Samuti õpiti Teise maailmasõja käinud ning pärast esialgset taganemist viidi läbi heal tasemel operatsioone.

"Ilmselt on ka nüüd midagi selle aastaga õpitud ja selle tulemusi näeme kevadel," tõdes Kopõtin.