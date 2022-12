Ungari vahistas inimsmugeldamise pärast mitukümmend lätlast

Läti välisministeeriumi andmetel on Ungaris alates eelmisest aastast kinni peetud 38 Lätist pärit autojuhti. Värbajad võtavad tööle Lätist pärit autojuhte. Enamik neist ei teadnud, et osalevad kuriteo toimepanemises, vahendas LSM.

"Need värbajad on ka neid autojuhte petnud. Nad on öelnud, et nad ei räägi kohalikku keelt, seetõttu koheldakse neid leebemalt, et nad saadetakse välja. Karistust ei tule. Neid on lihtsalt petetud ja nad uskusid. Muidugi pole välistatud, et keegi oli teadlik. On üks juhtum, kus autojuht vedas migrante vähemalt 10 korda," ütles Läti välisministeeriumi pressiesindaja Diana Eglite.

Eeldatavad karistus on Ungaris kaks kuni kaheksa aastat vangistust, vahendas LSM.

Läti Televisioon suhtles Danaga (nimi muudetud). Tema sõber Uldis (nimi muudetud) on Ungaris vanglas. Uldis ütles Danale, et läheb Ungarisse reisile.

"Ühel päeval ei saanud me temaga kontakti. Me ei saanud teda kätte telefoni ega sõnumite teel. Helistasin ise Budapesti politseisse. Muretsesin, et võib-olla on ta haiglas," ütles Dana.

Lõpuks selgus, et Uldis on inimeste smugeldamise tõttu vanglas.

Dana uurib nüüd töökuulutusi nagu "Otsin autojuhti". Mõned sellised töökuulutused väidavad isegi otsekoheselt, et töö on ebaseaduslik.