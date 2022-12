FT: suured autofirmad vähendavad tarnehäirete tõttu sidemeid Hiinaga

Ajaleht Financial Times kirjutab, et suured autofirmad vähendavad vaikselt sidemeid Hiina autoosade tootjatega. Rahvusvahelised kontsernid proovivad üha rohkem hankida autoosasid teistelt turgudelt.

Hiinast on viimase 20 aasta jooksul saanud autoosade tööstuses globaalne liider. Hiina firmade esiletõusu soodustasid Euroopa ja USA autofirmad. Lääne firmad tahtsid vähendada kulutusi ja kinnitada kanda Hiina autoturul.

Asjaga kursis inimeste sõnul teevad rahvusvahelised kontsernid nüüd jõupingutusi, et vähendada oma sõltuvust Hiinas asuvatest tootjatest, vahendas Financial Times.

"Logistika ulatuslik ümberkorraldamine toimub. Selle kümnendi fookuses on tarneahelad," ütles tippjuht Fordi Ted Cannis.

Autotöösturid muretsevad ebakindluse pärast, mida põhjustab Hiina koroonapoliitika. "Mida kauem pandeemia venib, seda rohkem on ebakindlust," ütles Volvo tippjuht Jim Rowan.

Rahvusvahelised firmad muretsevad samuti, et Hiina suhted lääneriikidega võivad halveneda veelgi. See võib aga ohustada autokontsernide äritegevust.

Lääne autofirmad lahkuvad Venemaa turult, kuna Moskva alustas sõjategevust Ukrainas.

"Ma arvan, et Venemaa ja Ukraina üllatasid autotööstust. USA ja Hiina suhted on keerulisemad kui varem, see on uus maailm," ütles Cannis.

Mazda teatas, et viib mõned Hiinas toodetud komponentide tootmise üle Jaapanisse.

"Praegu pole enam ajastu, kus kulu on peamine tegur. Praegu tuleb osade stabiilse hankimise tagamisel arvestada ka tarneahela töökindlusega," ütles Mazda tippjuht Masahiro Moro.