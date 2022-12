Sel aastal oli liikluses mullusest enam vigasaanuid

Sel aastal on toimunud juba 1678 rasket liiklusõnnetust, milles oli teisipäevahommikuse seisuga viga saanud 144 inimest rohkem kui eelmisel aastal. Liikluses hukkunuid on 49, mis on praegu veel kuue võrra väiksem arv kui eelmisel aastal.

"Ehk siis õnnetusi ja vigastatuid veidi rohkem ja hukkunuid veidi vähem. Kui nüüd aasta viimased päevad mööduvad ka ohutult ja ohvriteta, siis võib juhtuda see, et liiklusõnnetustes hukkunute arvuks jääbki 48, nii nagu see oli 2017. aastal ja sellest väiksem pole hukkunute arv päris pika aja jooksul Eestis olnud," ütles transpordiameti liiklusekspert Villu Vane teisipäeva hommikul ERR-ile.

Teisipäeva ennelõunal tuli siiski teade veel ühest liikluses hukkunud inimesest. Lääne-Virumaal Varudi külas põrkasid esialgsetel andmetel kokku üksteisele vastu liikunud raskeveok ja kaubik.

Vane sõnul pole aastatega liiklusõnnetuste põhjused palju muutunud. Peamisteks on ikka joove, kiiruse ületamine või ebapiisav turvavarustus.

"Kui kõik autodes olijad oleksid kinnitanud turvavöö, siis näiteks eelmisel aastal oleks 13 inimest võib-olla veel elus ja lisaks juurde kiivri mitte kandmine ja jalakäijate puhul pimedal ajal helkuri mitte kandmine. Joove on ka probleem –nendegi pühade ajal võttis politsei roolist maha vist üle saja joobes juhi ja paraku hukkunutega õnnetuste puhul on joove siiski üks põhilistest riskifaktoriteks. Tuginen jälle eelmise aasta numbritele, kui meil juhtus 55 surmaga lõppenud õnnetust, neist 17 autojuht oli joobes. See on hirmuäratav," rääkis Vane.

Suurema liiklussagedusega teedel juhtub rohkem liiklusõnnetusi, kuid samas tuleb raskeid liiklusõnnetusi ette ka väiksema liiklussagedusega teedel. Vane sõnul toimub 2+2 teedel vähem raskete tagajärgedega liiklusõnnetusi.

"Nad teevad liiklusõnnetuse tagajärjed kergemaks. Aga kui tee läheb libedaks, siis ühtemoodi läheb libedaks nii 1+1 kui ka 2+2 tee ja liiga kiire sõidu või hooletu liigutuse tagajärjel võib sõiduk ikka juhitavuse kaotada. 2+2 teedel on keskpiire, mistõttu kokkupõrkeid vastutulevate sõidukitega ei juhtu või need on üliharvad juhused, kus sõiduk paiskub üle piirde – seda tuleb ette, aga väga harva. Ja kokku saavad põrgata samas suunas liikuvad sõidukid ja sellise kokkupõrke tagajärjed on oluliselt kergemad kui vastusõitjaga kokkupõrke puhul," rääkis Vane.

Tema sõnul ei hoia sellised teed ära kõiki liiklusõnnetusi, võib-olla vähendavad pisut liiklusõnnetuste arvu, aga kindlasti vähendavad nad liiklusõnnetuste raskusastet.