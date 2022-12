Iluteenuste ostjad on varasemast hinnatundlikumad

Aasta lõpp on juuksurite ja meigikunstnike seas tavapärasest kiirem aeg, kuid sel aastal on klient varasemast hinnatundlikum ja üha enam otsitakse odavamat alternatiivi.

Piduliku soengu eest tuleb tänavu keskmiselt maksta 40 eurot, õhtumeigi eest umbes sama palju juurde. Aasta tagasi oleks teenus kokku maksnud aga kümme või 20 eurot vähem. Hinnatõusu põhjuseid on mitu.

"Küte ja elektrikulu on tõusnud väga oluliselt – peaaegu 40 kuni 50 protsenti –, aga kõige suurem on ikkagi inimeste palgasoov," ütles Casabella juuksestuudio juht Ivo Tüksammel.

Varasemast kallimad on ka juuksuri- ja meigitooted, mille puhul paljud teenuseosutajad on valinud odavama alternatiivi.

Keskmine hinnatõus kliendile on sel aastal olnud 15 protsenti ja uut hinnatõusu on oodata aasta alguses. Juba praegu on kliendid muutunud hinnatundlikuks.

"Kui kliendil on valida mitme erineva juuksehooldustoote vahel, siis sageli nad julgevad nüüd ka välja tuua selle, et ma võtaksin seekord sooduspakkumisega tooted või et ma ootan ära allahindluse," rääkis Salon+ salongiketi juht Helena Lõhmus.

Päris loobuda juukse- ega ka küünehooldusest inimesed siiski ei soovi.

"Küüned-juuksed pigem jäävad, mida ma olen tähele pannud. Selles suhtes küll võib-olla meigiteenus on see, mille pealt vaadatakse, et ah, ma saan ise hakkama," selgitas meigikunstnik Solveig Jõgisoo.

Kõige raskem on praegu neil teenusepakkujatel, kes on äsja tööturule sisenenud, sest uusi kliente praegu peale ei tule.

"Inimene ei soorita nii palju emotsiooniostu. Ta planeerib oma tegemisi ette. Ta kulutab enda peale võib-olla natukene harvem. Mitte, et ta ei kulutaks, aga ta natuke mõtleb ette neid asju. Ja teiseks ta mõtleb ka, mille eest on ta valmis raha maksma," rääkis juuksurisalongi Duglas juht Ly Carter.

Kahe viimase aastaga võrreldes on iluteenuste osutajate sõnul tänavu olukord siiski parem, sest taas toimuvad galad ja jõulupeod.

"Üldiselt, kui klient tuleb ja ta on hinnatundlik, siis me leiame talle sobiva lahenduse. Tegelikult ta ei pea seda häbenema. Ta võibki öelda, et mul on selline eelarve, ma tahan enda peale seda kulutada, mida me saame minu juustega teha," selgitas Carter.