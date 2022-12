Kolmapäev on peamiselt sajuta

Kolmapäeval suuremat sadu oodata pole, tuul on kohati tugev.

Kolmapäeva öö on pilves selgimistega. Sajab lörtsi ja vihma, pärast keskööd ka lund ning on jäidet. Puhub edela- ja läänetuul 5 kuni 11, rannikul ja saartel iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öö hakul 0 kuni +3 kraadi, hommikuks langeb paiguti -4 kraadini. Märjad teepinnad jäätuvad.

Kolmapäeva hommikul on taevas ida pool pilvisem ja kohati sajab lörtsi või lund. Eesti lääneosas on vahelduva pilvisusega ja peamiselt sajuta ilm. Puhub edela- ja läänetuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 15 meetrit sekundis. Külma on -3 kuni +1 kraadi.

Päev tuleb vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Puhub läänekaare tuul 4 kuni 10, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Külma on -4 kuni +1 kraadi, pärastlõunal temperatuur langeb. Teedel on kiilasjää.

Järgnevad päevad tulevad valdavalt pilves ning vihma ja lörtsi, Ida-Eestis kohati ka lume saatel. Kui neljapäeva öösel on sisemaal külma veel -3 kuni -9 kraadi, siis päeval jääb temperatuur 0 ja +4 kraadi vahele. Reedel ja nädalavahetusel valitsevad üle kogu Eesti juba valdavalt plusskraadid.