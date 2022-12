Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas kolmapäeval, et mitmed riigid üle kogu maailma on otsustanud aidata Ukrainal hoida riigi elektrivõrku töös ning on saatmas Ukrainale sadu generaatoreid ja elektritrafosid. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et järgmine aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega ning riik jätkab oma kaitsejõudude tugevdamist. Ukraina teatel ründasid Vene väed Hersonis asuvat haiglat.

Oluline 28. detsembril kell 17.32:

- Ukraina: rindele on tulnud ka Šoigu palgasõdurite üksus "Patriot";

- Ukraina välisministeerium: Vene kodakondsuse andmine okupeeritud aladel näitab Venemaa soovimatust pidada Ukrainaga läbirääkimisi;

- Kuleba: Ukraina saab välisriikidelt sadu generaatoreid ja elektritrafosid;

- Zelenski: 2023. aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega;

- Ukraina: Vene väed pommitasid Hersonis asuvat haiglat;

- Elektrikatkestused jätkuvad Kiievis kevadeni;

- ISW: Kreml proovib Vene inforuumis kontrolli taastada ja teeb üha rohkem koostööd blogijatega;

- Briti luure: Venemaa on tugevdanud Kreminna kaitset.

Ukraina: rindele on tulnud ka Šoigu palgasõdurite üksus "Patriot"

Ukraina kaitsejõudude idaringkonna esindaja Serhi Šerevatõ kinnitas Ukraina televisioonis, et Vuhledari lähistel Donetski oblastis on nähtud Vene kaitseministri Sergei Šoigu palgasõdurite grupeeringut "Patriot". Juba varem tegutses sealkandis tuntud Vene palgasõdurite grupeering Wagner, mille asutas Jevgeni Prigožin.

Šerevatõ väitel on Patriot ja Wagner omavahel konkurentsis, kuid võitlevad suuresti eri rindelõikudel ning idaringkonna esindaja sõnul ei puuta omavahel väga palju kokku.

Ukraina välisministeerium: Vene kodakondsuse andmine okupeeritud aladel näitab Venemaa soovimatust pidada Ukrainaga läbirääkimisi

Ukraina välisministeeriumi sõnul näitab Venemaa otsus anda lihtsustatud korras okupeeritud aladel ukrainlastele Vene kodakondsus, et Venemaa ei soovi Ukrainaga läbirääkimisi pidada.

Vene president allkirjastas vastava seadluse 26. detsembril.

Ukraina välisministeeriumi sõnul on eriti suur rikkumine Vene kodakondsuse andmine Ukraina lastele, kes on sunni korras Venemaale viidud, vahendas Ukrainska Pravda.

Kuleba: Ukraina saab välisriikidelt sadu generaatoreid ja elektritrafosid

Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba teatas kolmapäeval, et mitmed riigid üle kogu maailma on otsustanud aidata Ukrainal hoida riigi elektrivõrku töös.

Kuleba väitel saab Ukraina Leedult, Iirimaalt ja Poolalt seitse autotrafot (ühe mähisega trafo); Saksamaalt, Norralt ja Hispaaniast 543 generaatorit, mille võimsus on üle 100 kilovati; 24 trafot Soomelt; 43 trafot Aserbaidžaanist ning 19 võimsat generaatorit Iisraelist, vahendas Ukrainska Pravda.

Lisaks ostis varem Saksamaa föderaalne tehnilise abi amet 480 elektrigeneraatorit ning on nendest 196 juba Ukrainasse toimetanud.

Reznikov: Venemaa on küüditanud 13 000 Ukraina last

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas, et Venemaa on küüditanud üle 13 000 Ukraina lapse ning selline tegevus on Genfi konventsiooniga vastuolus. Konventsiooni kohaselt peab lastel säiluma võimalus hoida kontakti ja kohtuda enda perekonnaga.

russia deported more than 13,000 children

The 4th Geneva Convention calls for the facilitation of renewing contact & meeting of family members

But the goal of the "russian world" is different—to kill millions of Ukrainians & to make their children russian#tribunal4russia

8/13 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2022

Venemaa korraldas Harkivi pihta raketirünnaku

"Okupantide rünnakute tagajärjel sai 48-aastane mees vigastada. Ta on haiglas. Okupandid ründasid Harkivi rakettidega," teatas Harkivi oblasti juht Oleh Sinehubov.

Kiiev: Venemaa jätkab Hersoni tsiviiltaristu pommitamist

Ukraina relvajõudude peastaap teatas kolmapäeva hommikul, et Venemaa tulistas viimase 24 tunni jooksul Hersoni tsiviiltaristu pihta 33 raketti, vahendas Reuters.

Peastaabi teatel jätkuvad ka ägedad lahingud Bahmuti linna ümbruses. Lahingud käivad veel ka Svatove ja Kreminna linnade juures, kus Ukraina väed proovivad Vene vägede kaitsest läbi murda.

Zelenski: 2023. aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et järgmine aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega ning riik jätkab oma kaitsejõudude tugevdamist.

"Kuulasime ohvitsere ja otsustasime lähituleviku jaoks järgmised sammud. Mõistame riske, mis tulevad talvel, saame aru, mida peame kevadel tegema. Saame aru, milliseid tulemusi peaks näitama kogu kaitse- ja julgeolekusektor," ütles Zelenski.

Zelenski kordas veel, et Ukraina eesmärgiks on kogu oma territooriumi vabastamine, vahendas The Kyiv Independent.

Prantsuse kaitseminister saabus Kiievisse arutama edasist relvaabi

Prantsusmaa kaitseminister Sébastien Lecornu saabus Kiievisse, vahendas TF1.

Lecornu kohtub Kiievis Ukraina kaitseministeeriumi ja relvajõudude esindajatega, et arutada edasist Prantsusmaa sõjalist tuge Ukrainale.

Peskov: rahuplaan peab arvestama Venemaa nelja "uut territooriumit"

Vene presidendi administratsiooni esindaja Dmitri Peskov teatas, et Venemaa jaoks ei saa olla Ukrainas rahuplaani, mis ei võtaks arvesse Venemaa "uusi territooriume", mõeldes selle all nelja Ukraina oblastit, mille Venemaa ebaseaduslikult okupeeris ja annekteeris, vahendas RBK.

Ukraina: Vene väed pommitasid Hersonis asuvat haiglat

Ukraina presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko teatas, et Vene väed pommitasid Hersoni haiglas asuvat sünnitusosakonda.

"Nad pommitasid täna kohta, kus sündisid täna kaks last. Enne rünnakut õnnestus arstidel teha keisrilõige. Imekombel keegi vigastada ei saanud," teatas Tõmošenko.

Bahmutis jätkuvad ägedad lahingud Autor/allikas: SCANPIX/AP/Libkos

Elektrikatkestused jätkuvad Kiievis kevadeni

"Olukord pole lihtne ja näeme seda. Piirangud jätkuvad, elektrikatkestused jätkuvad. Elame terve talve sellises reaalsuses, sellest tuleb aru saada," ütles Kiievi linnavolikogu aseesimees Petro Pantelejev.

Ukraina riiklik elektrivõrgu ettevõte Ukrenergo teatas teisipäeval, et riigis on elektridefitsiit veidi vähenenud, kuna elektrijaamade tootmisvõimsusi on tõstetud, kuid kõikide saadaolevate elektrijaamade tootmisvõimsused ei ole siiski piisavad tagamaks kogu riigi tarbijatele elekter, kuna elektri tarbimine on samal ajal kasvanud.

ISW: Kreml proovib Vene inforuumis kontrolli taastada ja teeb üha rohkem koostööd blogijatega

USA sõjauuringute instituudi (ISW) teatel andis Donetski oblastis lahingutegevuses osalenud tuntud Vene sõjablogija riigikanalile 20-minutlise intervjuu. Blogija toetas intervjuus Kremli narratiivi Ukraina sõja kohta. Blogija kritiseeris veel mobiliseerituid võitlejaid, kes kurdavad, et elu on rindel liiga raske. Samuti kritiseeris blogija venemaalasi, kes lahkusid sõja tõttu riigist.

Briti luure: Venemaa on tugevdanud Kreminna kaitset

Ühendkuningriigi kaitseministeerium tõi oma regulaarses luureülevaates esile, et Vene väed on viimastel päevadel tõenäoliselt Kreminna sektorit Luhanski oblastis tugevdanud ja seda Ukraina sõjalise surve tõttu.

Kreminna linn oli veel oktoobris suhteliselt haavatav, väidavad britid.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 28 December 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/KOvHhO8Y9i



#StandWithUkraine pic.twitter.com/otCtc6tEr4 — Ministry of Defence (@DefenceHQ) December 28, 2022

Kreminna hoidmine on logistiliselt väga oluline Venemaa jaoks kui eesmärgiks on Donbassi kontrollimine. Kreminna on ka Luhanski oblastis oluline linn.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 550 sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 103770 (võrdlus eelmise päevaga +550);

- tankid 3017 (+1);

- jalaväe lahingumasinad 6037 (+13);

- lennukid 283 (+0);

- kopterid 267 (+0);

- suurtükisüsteemid 1999 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 418 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 212 (+0);

- tiibraketid 653 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 4660 (+8);

- laevad / paadid 16 (+0);

- eritehnika 179 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.