Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et järgmine aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega ning riik jätkab oma kaitsejõudude tugevdamist. Ukraina teatel ründasid Vene väed Hersonis asuvat haiglat

Oluline 28. detsembril kell 5.55:

- Zelenski: 2023. aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega;

- Ukraina: Vene väed pommitasid Hersonis asuvat haiglat;

- Elektrikatkestused jätkuvad Kiievis kevadeni;

- ISW: Kreml proovib Vene inforuumis kontrolli taastada ja teeb üha rohkem koostööd blogijatega.

Zelenski: 2023. aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles teisipäeval oma igaõhtuses pöördumises, et järgmine aasta on Ukraina jaoks otsustava tähtsusega ning riik jätkab oma kaitsejõudude tugevdamist.

"Kuulasime ohvitsere ja otsustasime lähituleviku jaoks järgmised sammud. Mõistame riske, mis tulevad talvel, saame aru, mida peame kevadel tegema. Saame aru, milliseid tulemusi peaks näitama kogu kaitse- ja julgeolekusektor," ütles Zelenski.

Zelenski kordas veel, et Ukraina eesmärgiks on kogu oma territooriumi vabastamine, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina: Vene väed pommitasid Hersonis asuvat haiglat

Ukraina presidendi kantselei asejuht Kõrõlo Tõmošenko teatas, et Vene väed pommitasid Hersoni haiglas asuvat sünnitusosakonda.

"Nad pommitasid täna kohta, kus sündisid täna kaks last. Enne rünnakut õnnestus arstidel teha keisrilõige. Imekombel keegi vigastada ei saanud," teatas Tõmošenko.

Elektrikatkestused jätkuvad Kiievis kevadeni

"Olukord pole lihtne ja näeme seda. Piirangud jätkuvad, elektrikatkestused jätkuvad. Elame terve talve sellises reaalsuses, sellest tuleb aru saada," ütles Kiievi linnavolikogu aseesimees Petro Pantelejev.

Ukraina riiklik elektrivõrgu ettevõte Ukrenergo teatas teisipäeval, et riigis on elektridefitsiit veidi vähenenud, kuna elektrijaamade tootmisvõimsusi on tõstetud, kuid kõikide saadaolevate elektrijaamade tootmisvõimsused ei ole siiski piisavad tagamaks kogu riigi tarbijatele elekter, kuna elektri tarbimine on samal ajal kasvanud.

ISW: Kreml proovib Vene inforuumis kontrolli taastada ja teeb üha rohkem koostööd blogijatega

USA sõjauuringute instituudi (ISW) teatel andis Donetski oblastis lahingutegevuses osalenud tuntud Vene sõjablogija riigikanalile 20-minutlise intervjuu. Blogija toetas intervjuus Kremli narratiivi Ukraina sõja kohta. Blogija kritiseeris veel mobiliseerituid võitlejaid, kes kurdavad, et elu on rindel liiga raske. Samuti kritiseeris blogija venemaalasi, kes lahkusid sõja tõttu riigist.