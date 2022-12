USA ülemkohus jättis pandeemiast tingitud piiripoliitika jõusse

Title 42 nime all tuntud korraldus võimaldab piirivalvuritel saata ilma dokumentideta inimesed tagasi Mehhikosse. Häältega 5:4 rahuldas ülemkohus vabariiklastest peaprokuröride taotluse peatada varasem otsus, millega tunnistati kehtetuks Title 42 korraldus, vahendas The Wall Street Journal.

USA ja Mehhiko piiril süvenes piirikriis, kuna migrandid ootasid pandeemia ajastu piiriseaduste aegumist.

Bideni administratsioon proovis piiripoliitikat lõpetada, vabariiklaste juhitud osariigid tahtsid, et see jääks kehtima. Tavapäraselt ei põhjendanud ülemkohtu enamus oma otsust. Enamusega eriarvamusel oli kohtunik Neil Gorsuch, kellega ühines ka kohtunik Ketanji Brown Jackson.

Gorsuch ütles, et ülemkohus ei peaks osalema poliitilises vaidluses immigratsioonipoliitika üle.

"Praegune piirikriis pole pandeemiast tingitud kriis. Ja kohtud ei peaks tegelema ühe hädaolukorra jaoks mõeldud korralduste säilitamisega ainult sellepärast, et poliitikud pole suutnud lahendada teist hädaolukorda," ütles Gorsuch.

Vastu hääletasid veel ka kohtunikud Sonia Sotomayor ja Elena Kagan. Nemad arvamust ei avaldanud.

Valge Maja teatas, et Title 42 korraldust ei saa lõputult pikendada.

"Meie katkise immigratsioonisüsteemi parandamiseks vajame, et kongress võtaks vastu kõikehõlmavad immigratsioonireformi meetmed," teatas Valge Maja.

"See valmistab pettumust, et Bideni administratsioon on valmis ohverdama Ameerika perede turvalisust poliitiliste kaalutluste tõttu," teatas Arizona osariigi vabariiklasest prokurör Mark Brnovich.

Ülemkohus kaalub samuti, kas vabariiklaste juhitud osariigid saavad sekkuda nende piirangute üle algatatud kohtuasjadesse. Kohus teatas, et kuulab veebruaris ära argumendid selle kohta, kas osariigid võivad sekkuda, et kaitsta Title 42 korraldust.

Korralduse kehtestas Donald Trump, kes keelas koroonaviiruse epideemia tõttu igasuguse riiki sisenemise. Tema järsk retoorika ja karmid meetmed viisid Mehhiko piiril sisserände alla.

Migrante esindav Ameerika kodanikuvabaduste ühendus kaebas USA valitsuse selle poliitika pärast kohtusse. USA ringkonnakohtunik Emmet Sullivan otsustas 15. novembril, et Title 42 on ebaseaduslik. Sullivani otsusega polnud rahul vabariiklaste juhitud osariigid ja andsid asja ülemkohtusse.