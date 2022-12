Kadri Simson: Euroopa Komisjon tuleb välja Nord Pooli muutustega

"Laias laastus on plaanis kogu elektrituru disainiga tegeleda. Märtsis tuleb komisjon välja täiendustega. Räägime tipphindadest, kus tarbimist ei ole näiteks võimalik tootmisega katta. Küsime praegu riikidelt võimaluste kohta sõlmida ettevõtjatega erilepinguid, ennetavaid kokkuleppeid, et nad loobuksid tarbimisest ja kõrgem pakkuja ei tuleks hinnakomponenti sisse," selgitas Simson ajalehele.

"See ongi viie protsendi tipptarbimise liigutamine – kas tarbimise hajutamine või loobumise kompenseerimine. Ka Eestis on neid ettevõtteid, kes saavad seda teha," lisas volinik.

Muutuse realiseerimiseks tuleb luua vastav oksjonisüsteem, mis praegu puudub. "Tähtaeg on veebruari lõpp. Komisjonile tuleb töötavast skeemist teada anda," ütles Simson.

Nord Pool on Simsoni sõnul siiski laias pildis hea, sest see soodustab efektiivsust: "Alati tuleb turule kõige paremat hinda pakkuv üksus, aga kui mõned võimsused on väljas, remondis, siis defitsiidiolukorras nägi meie regioon suvel selle kõige kõrgema hinnatipu ära."

Vastuseks küsimusele, kas ka tavatarbijad võiks börsile kaasata, et nemadki saaksid tarbimisest loobuda või seda ajatada, ütles Simson, et kui vaadata turu toimimist erinevates hinnapiirkondades, siis tõenäoliselt on Eesti esimene, kes suudab selle ellu viia. "Seal on vaja tugevat digitaliseerimist. Euroopas on riike, kus nutikas arvestite lugeminegi ei ole reaalsus."