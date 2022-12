Spiegel: Kremli sõja kriitikust saab Saksa suursaadik Venemaal

Väljaanne Der Spiegel kirjutab, et Saksamaa uueks suursaadikuks Venemaal saab Vabade Demokraatide Partei (FDP) välisasjade ekspert Alexander Lambsdorff. Lambsdorff on varem teravalt kritiseerinud Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas.

Lambsdorff kritiseerib järjepidevalt Venemaa sõjalist tegevust Ukrainas. Tema sõnul peab Saksamaa pakkuma Ukrainale sõjalist toetust, kuni läbirääkimised saavad alata võrdsetel alustel.

Aprillis kritiseeris Lambsdorff protestijaid, kes propageerisid patsifismi.

"Kui lihavõttepühade marssijad nõuavad nüüd desarmeerimist ja viitavad Ukraina vägivallatule toetamisele, siis sülitavad nad Kiievi ja Harkivi kaitsjatele näkku," märkis Lambsdorff.

Lambsdorff on kogenud välispoliitika ekspert. Tal on diplomaadi haridus ning töötas varem välisministeeriumis. Aastatel 2000-2003 töötas Lambsdorff Saksamaa saatkonnas Washingtonis. Ta on praegu Saksamaa parlamendisaadik ja FDP fraktsiooni esimees.

Praegu on Saksamaa suursaadik Moskvas Andreas von Geyr. Pikka aega spekuleeriti Berliinis, et Lambsdorffist võib saada Saksamaa suursaadik USA-s.