Erinevad osapooled arvavad, et seesugune lähenemine on aga tänapäevases kiirelt muutuvas maailmas ajale jalgu jäämas ja seepärast on vaja kutsesüsteemi reformida. Nii ongi valminud haridus- ja teadusministeeriumis plaan kutsesüsteemi reformimiseks. Reformi eesmärgiks on siduda haridussüsteem veelgi tihedamini tööturuga.

Jane Saluorg