Elektri börsihind langeb neljapäeval 90 eurole

Kõige kallim on elekter päeval kella kahest kolmeni, mil megavatt-tunni hind ulatub 142,64 euroni. Odavaim on elekter varahommikul kella neljast kuueni, mil hind ulatub veidi üle 19 euro.

Elektri hinna on alla viinud pühadeaegne vähesem tarbimine, tavapärasest pisut soojem ilm ja tuuleenergia. 26. detsembril langes hind Eestis 41,54 eurole, enne seda oli madalam hind 29. oktoobril, mil päeva keskmiseks kujunes 68,58 eurot.

Lätis ja Leedus on neljapäeva keskmine hind Eestiga samal tasemel, Soomes on see 47,56 eurot megavatt-tunnist.

Balti riikidest on neljapäeval Nord Pooli elektribörsil hind kõrgem vaid Poolas ja Lõuna-Norras. Poolas ulatub see 92,8 euroni ning Norra viiendas hinnapiirkonnas 106,5 euroni megavatt-tunnist.