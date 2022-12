Rahanappuse tõttu peab Narva Aleksandri kirik leppima avariiremondiga

Narva Aleksandri kiriku kuppelsaali tunnistas päästeamet pea neli aastat tagasi varisemisohtlikuks ning kontserte ega jumalateenistusi seal pidada ei saa.

Riigile kuuluva kiriku renoveerimiseks on valminud projekt, mis näeb ette kiriku muutmist kirik-kontserdisaaliks. Lisaks avariiremondile on kavas varustada kirik kaasaegsete tehnosüsteemidega, ehitada maa-alused abiruumid, publikule uus peasissepääs ning korrastada kiriku ümbrus. Ehitustööd pidid algama tuleval aastal, kuid projekteerimistööde lõppedes selgus, et raha kulub renoveerimisele kaks korda rohkem kui varem arvati.

"Kiriku põhiprojekti järgi praegu eeldatav summa on vähemalt üheksa miljonit eurot, et kirik korda teha ja seda raha riigieelarves ei ole. Kinnisvarale valitsus raha juurde ei andnud, nii et täna selles plaanis, mis meil neljaks aastaks on, lisaraha Narva kirikule ei ole," ütles siseministeeriumi varade asekantsler Piret Lilleväli.

Samas on siseministeeriumil üle jäänud raha põhiprojekti koostamisest ja sellega saab kirikus tuleval aastal avariitöid teha.

"On 300 000 eurot, mis meil on järele jäänud ja selle eest on plaan sellisel viisil maja konserveerida, et ei juhtuks õnnetusi ja edasist lagunemist ei oleks," rääkis Lilleväli.

Ta lisas, et kuna linnal on plaanis kõrvale rajada parkimisplats, siis on võimalik, et koos parkimisplatsi ehitusega püüab riik teha ka teatud trasside ümbertõstmisi, et hiljem ei peaks enam taas midagi kaevama.

Narva Maarja koguduse hooldajaõpetaja Urmas Karileet loodab, et Aleksandri kiriku täielik rekonstrueerimine mahub 2024. aasta riigieelarvesse. Avariiremont päästab kirikuhoone hullemast ja mingi tegevus toimub selle kõrval kirikus ka tuleval aastal.

"Püüame heas koostöös avariiremondi tegijatega korraldada tegevust nii, et külastajatel on võimalik jätkuvalt külastada kiriku torni ja kirikutornis asuvat muuseumi ja jumalateenistused toimuvad tornisaalis teisel korrusel," ütles Karileet.

Narva Aleksandri kirik on märgilise tähtsusega ehitis, mille riik kuus aastat tagasi koos EELK-ga pankrotipesast välja ostis. Kiriku probleemseim osa on suurepärase akustikaga, kuid varisemisohtlik kuppelsaal, mis renoveerimise lõppedes peaks muutuma 500-kohaliseks kontserdisaaliks, kus saab ka jumalateenistusi pidada.