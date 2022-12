Läti päevalehe Diena suuromanikuks saab Eesti ettevõtja

Diena teatas, et kirjastus kaasas strateegilise investorina Eesti ettevõtja Mait Laidvee, kes ostis Dienas bizness kirjastuses 52-protsendilise osaluse.

"Läti suurim ajaleht Diena ja ärileht Dienas biznes moodustavad Läti ühe mõjukama meediakontserni, millel on minu hinnangul veebis realiseerimata potentsiaal. Diena on osa Läti ajaloost, mis on minu jaoks nii suur väljakutse kui ka vastutus ja ambitsioon. Eesti investoritel on Lätis meediaäri juhtimise kogemus, mis lubab mul seda projekti optimistlikult vaadata," ütles Laidvee.

Mait Laidvee on Eestis erinevates valdkondades, sealhulgas kinnisvaras ning põllumajanduses ja metsanduses tegutsevate ettevõtete osanik ja juhatuse liige.

Mait Laidvee on Eestis Äriregistri andmetel seotud mitmete äridega, sh Hutita metsataim OÜ, Võhandu metsataim OÜ ning Forestplanter OÜ (varem nimega Arco Vara Puukool OÜ), mille kohta väitis Maaleht 2017. aastal, et tegu on Eesti suurima kodumaise erataimlaga.

Eesti meedias ei ole Mait Laidvee varem erilist tähelepanu pälvinud.