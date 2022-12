Tartu valgusküla uisuplatsil ja kohvikul läheb mullusest paremini

Tartu valgusküla ja uisuväljaku projektijuht Ragnar Kekkonen ütles "Aktuaalsele kaamerale", et kokkuvõttes on oodata edukamat aastat kui eelmine. Sellele aitavad kaasa ka Tartusse tagasitee leidnud turistid.

"Raekoja platsi uisuväljaku seisukohast mina julgen küll öelda, et jah, võõrkeelt ehk inglise, soome, vene, läti keelt kuuleb Raekoja platsis tunduvalt rohkem kui eelneval kahel-kolmel aastal," rääkis ta.

Kui eelmisel aastal sai argipäeviti päevasel ajal uisud jalga kolme euro ja muul ajal viie euro eest, siis sel aastal maksab uiskude laenutamine igal ajal viis eurot. Ühe euro võrra on kallinenud ka kiivri laenutamine ja kahe euro võrra uiskude teritamine.

Kekkoneni sõnul pole kõrgemad hinnad inimesi ära ehmatanud.

"Kuna piiranguid ei ole, kõik on vaba, siis inimesed on väljas. Ja olgem ausad, 28 päeva on meil olnud tegelikult väga-väga head talveilma," ütles Kekkonen.

Juba mitmendat aastat valguskülas kohvikut pidav Vaiko Peebo märkis, et ka kohviku hinnad on eelmise aastaga võrreldes tõusnud.

"Tulenevalt tooraine hinnatõusust ja see ei ole mitte väike. Kakao puhul isegi, ma arvan, et lausa euro. Ja glögist rääkimata, isegi rohkem – glögi puhul ma arvan euro ja 50 senti topsi pealt," rääkis Peebo.

Tema sõnul on kliente sellegipoolest palju ja ka üldine hinnatõus inimesi ei heiduta.

"Võrreldes eelnevate aastatega, kui olid koroona-aastad, siis täna ei saa küll millegi üle nuriseda. Inimestel on rahakott kuidagi paksem ja rõõmu on ka kõvasti rohkem," ütles Peebo.

Täiesti tasuta saab kohvikust aga kallistusi, mis Peebo sõnul on väga populaarsed.