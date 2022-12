Ilm läheb vesiseks ja tuuliseks

Neljapäeva öösel pilvisus tiheneb. Lääne-Eestis sajab vihma ja lörtsi, Lõuna-Eestis ka lund. On jäiteoht. Puhub lõuna- ja kagutuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öö hakul -3 kuni -9, Eesti lääne- ja lõunaservas -2 kuni +2 kraadi.

Hommik on pilvine ja üksikute sajuhoogudega. Puhub kagutuul 3 kuni 7, saartel ja läänerannikul kuni 10, puhanguti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on Lääne-Eestis 0 kuni +3, ida pool 0 kuni -3 kraadi.

Päev on pilvine. Ennelõunal on kohati nõrka sadu, pärastlõunal jõuab tihe lörtsi- ja vihmasadu saartele, laieneb edasi mandrile ning on jäiteoht. Õhtul jõuab lörtsi- ja lumesadu Peipsi äärde. Tuiskab, sest kagutuul tugevneb 5 kuni 11, saartel ja rannikul puhanguti 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 0 kuni +4 kraadini.

Vana aasta lõpeb ja uus algab plusskraadidega. Aeg-ajalt liigub üle Eesti sadusid, mis tulevad alla tiheda lörtsi ja vihmana. Tuul lõõtsub üha tugevamatel tuuridel. 1. jaanuari õhtu võib karguse tuua, aga seda vaid üürikeseks.