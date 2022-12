Venemaa tegi taas Ukrainale rakettidega suurrünnaku

Oluline 29. detsembril kell 8.47:

- Venemaa teeb Ukraina pihta taas suure raketirünnaku;

- Lavrov: USA-l ja Venemaal pole Ukraina osas eraldi dialoogikanalit;

- Reznikov: Prantsusmaa lubas Ukrainale uusi õhutõrjesüsteeme;

- NYT: USA proovib takistada Iraani droonitootmist;

- Ukraina minister: Ukraina tahab endale droonivastaseid droone;

- Mõttekoda: Vene väed valmistuvad Luhanskis otsustavateks lahinguteks.

Venemaa teeb Ukraina pihta taas suure raketirünnaku

Kogu Ukraina territooriumil on neljapäeva hommikul kehtestatud õhuhäire. Kiievi linnas algas õhuhäire kell 6.02 kohaliku aja järgi, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina kaitsejõudude lõunaringkond teatas, et Vene merevägi viis Mustale merele kaks raketilaeva ja kaks allveelaeva, mis suudavad tulistada välja vähemalt 20 raketti.

Kiievis on kohalike elanike teatel kuulda tugevaid plahvatusi, kuid pole veel selge kas tegemist on Vene rakettide tabamustega või Ukraina õhutõrjega.

The morning starts with a massive Russian missile attack on Ukraine. Several missiles reported in Kyiv and region, mostly intercepted by air defence. Air alert all over Ukraine continues — Olga Tokariuk (@olgatokariuk) December 29, 2022

Ukraina presidendi administratsiooni nõunik Oleksi Arestovitš väitis, et Venemaa tulistab Ukraina pihta mitmes laines üle 100 raketi.

Ukraina peastaap: teisipäevastes Ukraina rünnakutes sai haavata 230 Vene sõdurit

Ukraina kaitsejõudude peastaap teatas neljapäeva hommikul, et öösel ründasid Vene üksused Harkivi elektritaristut 13 Shahed-136 drooniga, millest 11 tulistati alla. Peastaap kinnitas, et Vene väed jätkavad pealetungikatseid Bahmuti ja Avdiivka peale.

Peastaap teatas lisaks, et teisipäevase Ukraina rünnaku tulemusena hävitati Zaporižžja oblasti erinevates osades kolm ühikut erinevat sõjatehnikat, üks komandopunkt ja sidekeskus. Rünnakutes sai haavata ligikaudu 230 Vene sõdurit. Info hukkunute kohta on veel selgitamisel.

Lavrov: USA-l ja Venemaal pole Ukraina osas eraldi dialoogikanalit

Vene välisminister Sergei Lavrov kinnitas kolmapäeval, et Moskva ja Washington ei suhtle teineteisega eraldi Ukraina teema osas. Kõik kontaktid piirduvad üleskutsetele olla ettevaatlik, vahendas Interfax.

Lavrov kinnitas lisaks, et Ameerika Ühendriigid on huvitatud tuumarelvastuse inspektsioonide jätkumisest. Vene välisminister lisas, et Venemaa jaoks on tuumasõja pidamine vastuvõetamatu.

Välisminister lisas, et Venemaa ei kavatse paluda USA-l dialoogi jätkamist, kuid Venemaa on Lavrovi sõnul valmis vastama sisukatele ettepanekutele. Lavrov kinnitas, et Ameerika Ühendriikide poolt on tulnud mitmeid mitteametlikke ettepanekuid ning nendega on Venemaa nõustunud.

Ühe näitena tõi Lavrov välja CIA peadirektori William Burnsi kohtumise Türgi pealinnas Ankaras oma Vene ametikaaslase Sergei Narõškiniga. Valge Maja teatas tollal, et USA hoiatas Venemaad tuumarelvade kasutamise eest.

Reznikov: Prantsusmaa lubas Ukrainale uusi õhutõrjesüsteeme

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov teatas kolmapäeva õhtul, et kohtumine oma Prantsuse ametikaaslase Sebastian Lecornuga oli produktiivne. Prantsusmaa olevat valmis andma Ukrainale täiendavaid relvasüsteeme, mille abil saab kaitsta Ukraina maad ja taevast.

Was glad to host my colleague & great friend @SebLecornu in Kyiv. This visit is not only an act of bravery;it also demonstrates strong support

Weapons&ammo supplies for #UAarmy will be continued,including great -made systems for the protection of our land and skies

pic.twitter.com/7ivUqTLzdR — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) December 28, 2022

The Kyiv Independent meenutas, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron ütles 21. detsembril, et riik tarnib Ukrainale mitmikraketiheitjaid ja Crotale õhutõrjesüsteeme. Macron lubas ka täiendavaid Caesar iseliikursuurtükke Ukrainale uuel aastal.

Lecornu ütles Le Journal du Dimanchele 20. novembril, et Prantsusmaa on andnud Ukrainale 18 Caesar iseliikursuurtükki ning 550 miljoni euro väärtuses sõjalist abi.

NYT: USA proovib takistada Iraani droonitootmist

USA ajaleht The New York Times teatas, et USA valitsus on võtnud endale sihiks tõkestada Iraani kodumaist droonitootmist. Iraan on muuhulgas tarninud droone ka Vene vägedele, kes on kasutanud neid Ukraina taristu vastu.

Ukrainas alla lastud Iraani päritolu droonidest on leitud mitmeid lääneriikidest pärit komponente, kuid tegu on enamasti topeltkasutusega komponentidega (neid saab kasutada nii sõjalisel kui tsiviilotstarbel) ning nende jõudmist Iraani on keeruline takistada.

Ukraina minister: Ukraina tahab endale droonivastaseid droone

Ukraina digitaalse muutuse minister Mõhhailo Fedorov ütles intervjuus Associated Pressile, et peale luure- ja ründedroonide kavatseb Ukraina soetada ka droonivastaseid droone, millega saaks alla tulistada Vene droone.

Vene väed tegid kolmapäeva õhtul Ukraina linnadele droonirünnaku

Ukraina relvajõud teatasid, et 28. detsembril tulistati alla viis Vene drooni Dnipro linna kohal. Tõenäoliselt oli tegu Iraani päritolu Shahed-136 droonidega. Ka Harkivi linnapea Ihor Terehov teatas, et linna rünnat. Samuti teatas Mõkolajivi oblasti kuberner Vitali Kim, et Lõuna-Ukraina suunas tulistati Vene droone, vahendas The Kyiv Independent.

Mõttekoda: Vene väed valmistuvad Luhanskis otsustavateks lahinguteks

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma regulaarses rindeülevaates, et Vene väed tunduvad valmistuvad otsustavateks lahinguteks Luhanski oblastis, kuid praegu pole veel selge, kas valmistutakse rünnakuks või kaitseks.

ISW analüütikute sõnul koondavad Vene väed Luhanski oblastisse tehnikat ning varem Hersoni rindel võidelnud üksused, nagu Vene dessantväed (VDV), on nüüd Luhanski oblastis. Luhanski rinde tähtsust on näha ka asjaolust, et sinna viidi termobaarilised raketiheitjad, mida Venemaal on piiratud koguses. Ukraina luure teatel on Vene väejuhatus määranud Vene relvajõudude lääneringkonna juhiks uue inimese; ringkonna üksused on Luhanski rindel.

Russian forces appear to be preparing for a decisive effort in #Luhansk Oblast, although it is unclear whether for defensive or offensive operations.https://t.co/S1ndeumaeP pic.twitter.com/1U6Pa14n2R — ISW (@TheStudyofWar) December 29, 2022

Mõttekoja hinnangul on Vene vägede rünnak Zaporižžja oblastis talvel ebatõenäoline. ISW analüütikud hindasid eelmisel päeval, et Vene vägede rünnak Bahmutile on jõudnud kulminatsioonini, kuna puudu on nii sõdureid kui laskemoona.

Kuigi Vene väed on jõudnud kulminatsioonini, siis võivad nad sellegipoolest jätkata agressiivseid rünnakuid. Ameerika Ühendriikide relvajõudude sõjalise doktriini kohaselt tähendab kulminatsioon olukorda, mil sõjaline üksus ei suuda enam jätkata oma seniseid sõjalisi operatsioone, olgu nad rünnakus või kaitses.

ISW hinnangul näitavad mitmed mõõdikud, et Vene väed on Bahmuti lähistel kulmineerunud. Üks nendest on kõrgete Ukraina ametiisikute visiidid rindele. Näiteks külastas Ukraina sõdureid Bahmutis hiljuti Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov, kes viibis rindejoonest vaid 600 meetri kaugusel.

Budanovi visiit kinnitab varasemaid ukrainlaste väiteid sotsiaalmeedias, milles väideti, et Ukraina väed tegid eduka vasturünnaku Bahmutis 21. detsembril.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski külastas Bahmuti rinnet 20. detsembril. Viimaste andmete kohaselt ei võitle Vene üksused Bahmuti kandis enam kompanii ega bataljoni taktikalise grupi formatsioonis, vaid väiksemates jaosuurustes gruppides, kuhu kuulub 10 kuni 15 sõdurit.