Uuring: inimeste usaldus riigikogu ja valitsuse vastu kasvas

Võrreldes oktoobriga suurenes elanike usaldus nii riigikogu (usaldajate osakaal on kasvanud 46 protsendilt 50 protsendile), valitsuse (49 protsendilt 54 protsendile kui presidendi (67 protsendilt 71 protsendile) vastu.

Viimati oli usaldus riigikogu ja valitsuse vastu sama kõrge maikuus.

Kõige kõrgem on usaldus nii riigikogu kui valitsuse vastu 65-aastaste ja sellest vanemate inimeste seas, keskmisest kõrgem on usaldus ka vanuserühmas 15-34 eluaastat.

Usaldus riigiinstitutsioonide vastu, ajaline võrdlus Autor/allikas: Turu-uuringute AS/riigikantselei

Usaldus kohalike omavalitsuste vastu novembris võrreldes oktoobriga oluliselt ei muutunud (63 protsendilt 66 protsendile).

Eestlastest usaldas novembris valitsust 64 protsenti ja muust rahvusest vastanutest 32 protsenti. Võrdluseks: näiteks oktoobris usaldas eestlastest valitsust 57 protsenti ja muust rahvusest vastajatest 31 protsenti.

Piirkonniti on usaldus valitsuse vastu üle keskmise kõigis piirkondades peale Kirde-Eesti, kus valitsust usaldab vaid 33 protsenti vastanutest, mis on siiski kõrgem näitaja kui septembrikuus (toona 26 protsenti). Eriti kõrge, vastavalt 62 ja 63 protsenti, on toetus valitsusele Lääne- ja Kesk-Eestis.

Usaldus riigiinstitutsioonide vastu, taustrühmade võrdlus Autor/allikas: Turu-uuringute AS/riigikantselei

Riigikantselei tellitud Turu-uuringute AS-i küsitlus viidi läbi 17.-21. novembrini ning sellele vastas 1256 vähemalt 15-aastast elanikku üle Eesti telefoni ja veebi teel.