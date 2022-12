Uuest aastast saab "sinist" diislikütust vaid registri alusel

Jaanuarist jõustab seadus, mille järgi saavad eriotstarbalist diislikütust osta vaid need, kes on kirjas vastav registris. Selline ostuõigus on antud üle 7800 ettevõtjale.

Eriotstarbeline, rahvakeeli sinine diislikütus on väiksema aktsiisiga ning on mõeldud põllumeestele, näiteks, et traktoriga põldu künda, samuti kalameestele. Kuid tihti ostetakse ning kasutatakse odavamat kütust ka muuks. Sinise diisli ostjaid on praegu 25 000 ning paljud neist ei kasuta seda eesmärgipäraselt, ütles põllumajanduse registrite ja informatsiooni ameti ehk PRIA registrite osakonna juht Kiido Levin.

"Täna on skeem selline, et isik ostab ära ja me hiljem kontrollime, kas ta kasutas õigel eesmärgil või mitte. See ei ole efektiivne, alati on mõistlik asju ennetada," rääkis Levin.

Selleks lõi PRIA registri, mis võetakse kasutusele uue aasta algusest.

"Kütusemüüjatel on kas enda infosüsteemist või PRIA loodud vastavast tarkvaralahendusest võimalik isikukoodi alusel kontrollida, kas isikul on kellegi eest õigus erimärgistusega diislikütust osta või ei ole."

PRIA andis oma andmete põhjal automaatselt ostuõiguse 7800 ettevõtjale. Neid on kolm korda vähem kui varem on olnud kütuse ostjaid. Ostuõiguse taotlusi saab PRIA-le esitada 15. novembrist, seni on neid laekunud vaid 22.

Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus ütles, et register on vajalik, et põllumeestele oluline soodustus oleks jätkusuutlik.

"Meie põhimõte on olnud, et selle väärkasutuse lõpetamisest saavutada riigieelarveline võit tuleks suunata kütuseaktsiisi soodustuse laiendamisse. Praegu on ta Euroopa Liidu minimaalsel tasemel," märkis Sõrmus.

Probleemiks võib osutuda kütuse kättesaadavus väiksemates tanklates.

"Kuna selle registri ja kogu süsteemi loomine eeldab ka teatud arenduskulusid kütusemüüjate jaoks, siis arutelude käigus müüjad väljendasid seisukohta, et alati need ei pruugi kõikides tanklates olla mõistlikud. See võib tähendada, et sinise kütuse müümine mõnes väiksemas tanklas lõpetatakse," selgitas Sõrmus.

Kui suured need mured on, selgub tuleva aasta alguses, tõdes Sõrmus. Esimese kvartali lõpuks saab ka hinnata, kui palju aktsiisitulu riigile tänu registrile rohkem laekub.