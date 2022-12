Elektri börsihind langeb reede varahommikul nulli lähedale

Reede varahommikul kella nelja ja kuue vahel on elektri hind elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas nulli ja ühe euro vahel megavatt-tunni eest.

Reedel langeb börsielektri hind Eestis neljapäevaga võrreldes üle kolmandiku ning päeva keskmine hind on 57 eurot megavatt-tunni eest.

Kõige odavam on elekter hommikul neljast kuueni, kui hind on börsil 57 ja 65 sendi vahel megavatt-tunnist. Hinnad on käibemaksuta.

Alates kella üheksast hommikul kuni kümneni õhtul jääb hind 79 ja 110 euro vahele megavatt-tunnist.

Hind on madalal reedel ka naaberriikides: Soomes on päeva keskmine vaid 17,8 eurot, Lätis ja Leedus 57,4 eurot megavatt-tunni kohta.