Exxon kaebas EL-i kasumimaksu pärast kohtusse

Ajaleht Financial Times kirjutab, et USA naftafirma ExxonMobil kaebas Euroopa Liidu (EL) kohtusse, kuna Brüssel tahab maksustada naftafirmade suuri kasumeid. Exxon väidab, et Brüssel ületas maksu kehtestamisel oma seaduslikke volitusi.

Exxon teatas, et hagi esitasid kolmapäeval tema Saksamaa ja Hollandi tütarfirmad. Hagi esitati Euroopa Üldkohtusse. Exxon tahab vaidlustada EL-i nõukogu otsuse kehtestada uus kasumimaks, vahendas Financial Times.

Euroopa Üldkohus on Euroopa Liidu kohtu üks osa, selle pädevuses on muuhulgas hagide lahendamine, mille füüsilised või juriidilised isikud on esitanud Euroopa Liidu institutsioonide, organite ja asutuste õigusaktide peale.

Kasumimaks oli üks mitmetest meetmetest, mille nõukogu septembris tarbijate koormuse leevendamiseks kokku leppis. Kogutud raha plaanitakse tagasi suunata tarbijatele või investeerida taastuvenergia arendamisse.

EL-i nõukogu on Euroopa Liidu põhiline otsuseid tegev institutsioon, mis jagab seadusandlikku ja eelarvealast võimu Euroopa Parlamendiga. Nõukogus arutavad ja lepivad 27 liikmesriigi esindajad kokku õigusaktides. EL-i komisjon on täitevorgan, millel on õigus teha ettepanekuid õigusaktide kohta.

Komisjon on energiakriisi ajal kasutanud mitu korda EL-i aluslepingu artiklit 122. See annab komisjonile erakordse mandaadi hädaolukorras tegutsemiseks. Liikmesriigid saavad nii õigusakte heaks kiita, mis tulevad komisjonilt, minnes nii mööda Euroopa Parlamendist. See võimaldab kehtestada kiiresti üleeuroopalisi reegleid.

Exxon väidab hagis, et maks ei paranda energiavarustuse puudujääki, mistõttu komisjon ja nõukogu eksisid, kui kasutasid erakorralisi volitusi.

Euroopa Komisjon teatas, et meetmed on täielikult kooskõlas EL-i õigusega. Uus maks hakkab kehtima 31. detsembril.

Exxoni pressiesindaja Casey Norton ütles, et maks õõnestab investorite usaldust, pärsib investeeringuid ja suurendab sõltuvust imporditud energiaallikatest.

"Exxon on viimase 10 aasta jooksul kulutanud Euroopa rafineerimisprojektidele kolm miljardit dollarit, suurendades tootmist ajal, mil Euroopal on raskusi Venemaalt pärit energiatarnete vähendamisega," ütles Norton.