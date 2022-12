ERR Riias: Eesti ettevõtja soovib arendada Läti ajalehe veebiportaale

Diena ehk Päeva nime kandva päevalehe kõrval ilmuvad ka ärileht Dienas bizness, laupäevalisa, spordi- ja kultuuriväljaanne. Neljapäeva õhtupoolikul olid toimetuste ruumid üsna tühjad, sest enamik ajakirjanikke töötab kodus.

Diena on olnud Läti ajakirjanduse au ja uhkus, kuid omanikuvahetused on seda kõigutanud – aastate eest lahkusid Dienast pea kõik tippajakirjanikud ja asutasid oma nädalakirja Ir.

Praeguseks on Lätti alles jäänud kahest paberil ilmuvast päevalehest Dienal enim lugejaid. Siiski tegutsetakse kahjumiga ja seniselt omanikult, kunagiselt telejuhilt Edgars Kotsilt enamusosaluse ostnud Eesti ettevõtja Mait Laidvee möönab, et Diena ärimudel ei toimi.

Nüüd on Laidveel 52 protsenti Dienas biznessi aktsiaist. Just sinna koondub nii päevalehe kui ka selle lisade väljaandmine. Kotsile jäi 24 protsenti firmast ning senine ja ka jätkav peatoimetaja Gatis Madžinš sai sama palju ehk 24 protsenti aktsiaist.

"Me Gatis Madžinšiga mõlemad tegeleme triatloniga. Oleme koos ühes seltskonnas liikunud ja trenni teinud. Nii see asi hakkas vaikselt minema. Ja suvest alates läks asi konkreetsemaks. Mina võtan seda projekti puhtalt strateegilise investorina. Ma kindlasti ei hakka igapäevasesse ajakirjandusse sekkuma," ütles Mait Laidvee.

Peamiselt metsandusega tegeleval Laidveel puudub meediatöö kogemus.

Investori kaasamine oli Diena praeguste väljaandjate idee. "Hindame end üsna kõrgelt ja meie roll Läti elus pole väike. Mis meil seni aga puudu on jäänud, need on raha ja võimalused arendada internetikeskkonda. Meil on Läti ainus taoline majandusportaal ja päevauudiste keskkond. Investor Mait Laidvee soov on arendada eelkõige veebitooteid," rääkis Madžinš.

Diena konkurendi, veebis ilmuvat väljaannet nra.lv välja andva Mediju Namsi ehk Meediamaja omanikuks sai aga Eesti ettevõtja Oleg Ossinovskiga tihedalt seotud Anastasija Udalova.