Lähipäevad püsivad plusskraadidega

Reede öö on Eestis pilves, sajab lörtsi ja vihma, Ida-Eestis öö hakul ka lund ning paiguti tuiskab. Mitmel pool on udu. Tuul pöördub kagust edelasse ning ulatub 5 kuni 12, rannikul puhanguti 17 meetrini sekundis, pärast keskööd nõrgeneb. Õhutemperatuur on 0 kraadist +4 kraadini, Lääne-Eesti saartel on sooja kuni 6 kraadi.

Hommik on pilves. Mitmel pool sajab vihma, Virumaal sekka lörtsi. On udu. Puhub lõuna- ja edelatuul 4 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kraadist Ida-Eestis +6 kraadini Lääne-Eesti saartel.

Päev on pilves selgimistega. Mitmel pool sajab vihma, õhtul sadu harveneb. Paiguti püsib udu. Edelatuul tugevneb uuesti 5 kuni 12, rannikul puhanguti 14, Lääne-Eesti saartel kuni 17 meetrini sekundis, õhtul nõrgeneb veidi. Sooja on 2 kuni 6 kraadi.

Laupäeva öö on kuivem ja rahulikum ning siselaladel kohati miinuskraadidega. Hommikul jõuab saartele vihma- ja lörtsisadu ning levib üle maa itta. Lõuna- ja edelatuul tõuseb iiliti 15, rannikul ka üle 20 meetrini sekundis. Pärastlõunal alates saartest pilvkate hõreneb ning tuul nõrgeneb. Sooja tuleb 2 kuni 7 kraadi.

Pühapäeva öösel levib uus vihmasadu läänest itta, pärastlõunal sadu lahkub. Õhtul jõuab merelt juba uus, aga võimalik, et lörtsina. Sooja on uue aasta ööl ja ennelõunal 2 kuni 7 kraadi, pärastlõunal õhutemperatuur langeb. Uus nädal võib alata talvisema ilmaga.