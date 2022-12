Eesti Gaas langetab veebruarist gaasi hinda

Praegu on Eesti Gaasi kodukliendi paindliku paketi hind 1,75 eurot kuupmeetrist koos käibemaksuga. Oktoobris ja novembris müüdi kodutarbijale gaasi hinnaga 2,85 eurot kuupmeetri kohta.

"Euroopa on gaasinappuse kartuses mahutid täis varunud ning tagavara on oluliselt suurem kui varasematel aastatel sel ajal. Samas mahutid tühjenevad sooja ilma ja energiakulude säästmise tõttu aeglaselt, mis on ka nõudlust vähendanud ja toonud maailmaturu hinna alla," ütles Eesti Gaasi juhatuse liige Raul Kotov.

See, kas langustrend jätkub, sõltub Kotovi sõnul ilmaoludest ja nõudlusest. "Oleme omalt poolt ka gaasitarbimise suurenemiseks valmis ning kindlustanud lähikuude varud LNG tarnetega," ütles Kotov.

Tänavu on Eesti Gaas tarninud maagaasi viie suure LNG laeva mahus. Mais jõudis Klaipeda terminali Ameerika Ühendriikidest gaasitanker Aristidis. Juunis saabus Ameerika Ühendriikidest Diamond Gas Crystal ja Norrast Arctic Princess, oktoobris Ameerika Ühendriikidest Isabella ning novembris Norrast Arctic Aurora.

Riik kompenseerib tänavu oktoobrist tuleva aasta märtsini 80 protsenti kuu keskmise gaasihinna sellest osast, mis ületab käibemaksuta 80 eurot megavatt-tunni (MWh) kohta ehk 0,7744 eurot kuupmeeter.