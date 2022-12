Venemaa võib valmistuda teiseks mobilisatsioonilaineks

Ta ütles, et kui nii läheb, siis selle mõju näeb Ukraina rinnetel hiliskevadel või suvel. Schvede rõhutas, et Ukrainale on initsiatiivi hoidmiseks ääretult oluline lääneriikide toetus ja relvaabi. Kaitseministeeriumis toimunud pressikonverentsi jälgis Uku Toom.