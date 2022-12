Hispaanias aeglustus inflatsioon 5,8 protsendile

Hispaania andmed on esimesed euroala liikmesriigi inflatsiooninäitajad. Saksamaa avaldab andmed teisipäeval.

Hispaania tarbijahinnaindeks, mis ei hõlma toiduaineid ja energiat, tõusis 6,9 protsenti võrreldes aastataguse ajaga. Eelmisel kuul oli see 6,3 protsenti, vahendas Financial Times.

Euroopa Keskpank (ECB) tõstis hiljuti intressimäärasid 50 baaspunkti, viies pankade hoiustelt makstava intressimäära 1,5 protsendilt kahele protsendile. ECB nõukogu koguneb järgmise rahapoliitika kehtestamise kindlaksmääramiseks 2. veebruaril.

ECB president Christine Lagarde vihjas hiljuti, et keskpank jätkab karmi rahapoliitikat. Inflatsiooni aeglustumine suurendab aga võimalust, et ECB tõstab veebruaris intressimäärasid 25 baaspunkti võrra, hindas Financial Times.

Hispaania valitsus on sel aastal astunud mitmeid samme, et piirata riigis energiakulude kasvamist. Madrid kehtestas ka autokütuse toetuse, kuid see saab läbi 31. detsembril. Võrreldes Saksamaaga sõltus Hispaania vähem Venemaa gaasitarnetest.

"Kõik meie meetmed on suunatud hinnatõusu ohjeldamisele, me näeme, et need olid tõhusad," ütles Hispaania majandusminister Nadia Calvino.