Taanis on kasvanud nn vaiksemate ilutulestikurakettide müük

Taani suurima ilutulestikumüüja teatel on hüppeliselt kasvanud niinimetatud vaiksemate rakettide müük.

Sel aastal on neid müüdud 30 protsenti enam kui möödunud aastal.

Vaikne ilutulestik teeb vähem müra ning näiteks loomad on selle suhtes pigem uudishimulikud või ei avalda see neile üldse mõju. Samas on sellisel ilutulestikul suurepärane valgusefekt.

Sel aastal ostetud ilutulestiku koguarvust moodustavad vaiksed raketid siiski veel alles väga väikese osa.

"Ilmselt saab sedasi aastavahetuse pisut rahulikumaks. Me pole seda koeraga varem proovinud, kuid arvan, et sel korral saab see kõik olema rahulikum," ütles koeraomanik Emil Hosbondavnsbjerg.