Inimesed on hakanud poest rohkem valmistoitu ostma

Elektrihinna tõusu järel on poodides märgatavalt kasvanud valmistoidu müük. Poetoitu on hakanud ostma nii üksi elavad eakad kui ka kontoritöötajad, kes seni sõid lõunat väljas.

Kui seni käisid Tallinna kesklinnas asuvast Solarise toidupoest lõunasööki ostmas valdavalt töömehed, siis viimastel kuudel on pea pool sooja toidu ostjatest kontorirahvas. Aga poetoitu on hakanud eelistama ka eakad.

"Alates septembrist, kui energia hinnad väga kõrged olid, nägime väga palju üksikut pensionäri, kes ostiski karbi riisi, kotleti, mille eest ta maksis kaks eurot õhtusöögi eest. Seda enne ei näinud," selgitas Solarise toidupoe tootmisjuht Virko Tugevus.

Ostetavad valmistoidu kogused on läinud väiksemaks ning nüüd eelistatakse lihtsamaid ja odavamaid roogi ning soodustooteid. Tänavuseks müügihitiks on näiteks makaronid hakklihaga.

"Selle kilogrammi müügihind on nelja euro juures, aga kui sa teed ühele inimesele, siis pakk hakkliha maksab juba kolm eurot," märkis Tugevus.

Et kodus elektripliidil söögi tegemine tundub paljudele kallim kui valmistoidu ostmine, annab tunnistust ka tõik, et tänavuste jõulude eel osteti eelmise aastaga võrreldes rohkem grillitud tooteid, mille puhul piisas vaid soojendamisest.

Ka on kasvanud tootjate poolt etteküpsetatud liha müük.

"Meie näeme valmistoitudes päris korraliku kasvu just pakendatud valmistoitudes ja välja võib tuua selliseid topptooteid nagu pasta carbonara, pilaffitooted. Küllalt märkimisväärne kasv on olnud linnuliha, sealiha, muu liha valmistoodete osas. Isegi võileivad ja burgerid on kasvus," loetles Maxima turundusjuht Maris Kivi.

Pakendatud valmistoitude müük on Maximas kasvanud üle 100 protsendi, valmislihatooteid ostetakse neljandiku võrra enam, võileibade ja burgerite müük on kasvanud veidi vähem kui viiendiku võrra.

Kivi sõnul on valmistoidu ostmine soodne üksiku inimese jaoks, kuid suurema pere puhul on kodus söögi tegemine soodsam.

"Valmistoidu puhul oleme tegemas väga palju pingutusi, et hoida kõik valmistoidu hinnad tarbijale mõistlikul tasemel, sest ka sisendhinnad meile on väga palju kasvanud nii toorainele kui ka pakendile. Ja ütleme niimoodi, et valmistoidu puhul allahindluse märgistus pigem ei ole näitaja," rääkis Kivi.

Tema sõnul on eestlane küll hinnatundlik, kuid aastavahetuse tähistamisel kõhu kõrvalt veel kokku ei hoita. Müügihitiks kujuneb ilmselt kartulisalat, kuid väga hästi ostetakse Kivi sõnul ka valmis suupisteid ning heeringa- ja kiluvõileibu.