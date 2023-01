Sõja 311. päev: Ukraina kaitseministri sõnul sulgeb Venemaa nädala pärast meestele piirid

Oluline 31. detsembril kell 22.42:

Reznikov: Venemaa sulgeb nädala pärast riigipiirid

"Ma tean kindlalt, et teil on jäänud umbes nädal, enne kui teie valikuvõimalus kaob," ütles Reznikov venekeelses videopöördumises Vene kodanikele.

"Jaanuari alguses sulgevad Venemaa võimud meestele piirid, kuulutavad välja sõjaseisukorra ja alustavad järjekordset mobilisatsioonilainet. Piirid suletakse ka Valgevenes," ütles ta.

Ukraina luuredirektoraadi juht Kõrõlo Budanov ütles varem 30. detsembril BBC-le antud intervjuus, et Venemaa kavandab tööjõupuuduse tõttu uut mobilisatsioonilainet alates 5. jaanuarist.

Reznikov märkis, et uus mobilisatsiooni laine saab puudutama ka Venemaa suurte linnade elanikke.

Reznikov rääkis ka sellest, et Venemaal võib kuluda oma sõjaväe taastamiseks kuni kümme aastat.

Zelenski ennustab uueks aastaks võitu

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles lühikeses aastavahetuspöördumises, et 2023. aastal saavutab Ukraina võidu Venemaa üle.

"Täna on ainult üks soov ja see saab tõeks, mitte ime läbi, vaid läbi raske töö, võitluse, vastastikuse abi ja inimlikkuse," ütles Zelenski. "Head uut aastat! Meie võidu aastat!"

Zelenski mainis pöördumises ka Venemaa rünnakuid, mis on purustanud Ukraina energiatootmisüksuseid, öeldes, et valgust leidub igaühe jaoks ka siis, kui pole elektrit.

Zelenski tegi uusaastapöördumise lühikeses kirjalikus vormis, mis jäi tagasihoidlikuks võrreldes tema üheksaminutilise jõulupöördumisega, mis jõudis avalikkuse ette 24. detsembril.

Vana aasta viimane päev tõi taas raketirünnaku ja õhuhäiresireenid

Ukrainas kõlasid vana aasta viimase päeva pärastlõunal taas õhuhäiresireenid. Mõkolajevi sõjaväeadministratsiooni juht Vitali Kim kirjutas Telegrammis, et okupandid üritavad kõigil aastavahetust ära rikkuda. Teadaolevalt tulistasid venelased rakette välja lennukitelt.

Kiievi linnapea Vitali Klõtško ütles, et pealinnas oli mitu plahvatust, milles hukkus vähemalt üks inimene, vahendab BBC. Klõtško täpsustas hiljem, et Kiievis ulatub vigastatute arv 20 inimeseni, neist 14 toimetati haiglasse. Vigastatute hulgas oli ka Jaapani ajakirjanik.

Rünnakud tabasid ka teisi piirkondi Ukrainas. Mõkolajivis sai rünnakus viga kuus inimest. Droonirünnakus Hmelnõtskõis sai viga kaks inimest ja Zaporižžjas sai kahjustada eluhoone.

Ukraina armee esindaja teatel tulistas Ukraina õhutõrje alla 12 raketti 20-st.

Ukraina välisministri Dmõtro Kuleba sõnul näitab venelaste laupäevane rünnak, et Venemaa tuleb ÜRO Julgeolekunõukogust välja visata.

Kuleba kirjutas Twitteris, et seekord võttis Venemaa teadlikult sihikule elurajoonid, mitte enam energiataristu. "Sõjakurjategija Putin tähistab uue aasta saabumist inimesi tappes," kirjutas Kuleba.

Briti luureülevaates hoiatati juba varem, et Venemaa kavandab ulatuslikku raketirünnakut Ukrainas, et pühadeaegse rünnakuga ukrainlaste võitlusvaimu nõrgestada.

