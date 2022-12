Süld: Benedictuse aega jäävad olulised protsessid

"Võtame kasvõi selle tõsisema poole - kõik need seksuaalse väärkohtlemise skandaalid katoliku kirikus. Tema paavstiks olemise ajal väga palju nendega tegeleti ja tegeleti tegelikult tõsiselt ja põhjalikult. Ta on ise paavstina ka nimetanud, et on tehtud ajaloos vigu ja me teame, et neid on kinni mätsitud. Tema panus on selles mõttes olnud oluline," ütles Süld.

Süld rõhutas Benedictus XVI panust ka Vatikani rahaasjade läbipaistvusele.

"Ta oli paavstina teoloog ja konservatiivse joone järgija, teda on austatud konservatiivsemates ringkondades võib-olla isegi rohkem kui praegu ametis olevat paavsti," lausus Süld.

Samas nimetas Süld ka huvitavaid ja ebatavalisi otsuseid. "Näiteks ta võttis terve hulga konservatiivseid anglikaani preestreid katoliku kiriku rüppe. Need anglikaani preestrid ise soovisid seda ja nende küsimuseks oli just naiste ordinatsioon anglikaani kirikus. Aga neil siis lubati jääda siiski abiellu - teatavasti katoliku kiriku preestrid abielluda ei saa. Samas preestrite abielu küsimuses katoliku kiriku seisukohti see kuidagi ei muutnud," meenutas Süld.

"Kindlasti tuleks nimetada ka seda, et ta jäi emerituuri, mis tähendab seda, et tal oli piisavalt palju selgroogu ja teadmist, et sellise tervisega ja sellises vanuses tal ei ole võimalik nii palju välisreise ette võtta ja tal oli vastutustunnet, et jääda pensionile," lausus Süld.

Emeriitpaavst Benedictus XVI suri oma Vatikani residentsis 95-aastaselt peaaegu kümme aastat pärast seda, kui ta halva tervise tõttu ametist lahkus.