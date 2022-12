Lätis lastakse seekord taevasse märksa vähem tulevärki

Kui Eestis kinnitavad ilutulestike müüjad, et tulevärgi müük pole tänavu viimaste aastatega võrreldes vähenenud, siis Lätis on sel aastavahetusel ilutulestikurakettide müük kaks kuni kolm korda väiksem kui varasematel aastatel, teatas uudisteagentuur LETA Läti Pürotehnikute liidu andmetele viidates.

Liidu juhi Jānis Nutovcsi sõnul on pürotehnika müük vähenenud muu hulgas sellepärast, et inimesed loobuvad paugutamisest solidaarsusest ukrainlaste suhtes. Ka paljud omavalitsused on sel aastal tavapärasest ilutulestikust loobunud.

Müüki mõjutab ka üldine hinnatõus, mille tõttu inimesed ei raatsi enam pürotehnika peale raha kulutada.

Ruf Ilutulesiku juht Ivo Melder ütles sel nädalal "Aktuaalsele kaamerale", et saluutide müük Eestis on tänavu sarnaselt viimasele viiele aastale olnud stabiilselt ühel tasemel.

Küll aga on ostmist mõjutanud üldine hinnatõus. "Alla 20-eurose ilutulestiku müük on võib-olla langenud. Kui me tuleme nüüd üle 50 euro, seal muutust ei ole ja see on selge märk sellest, et inimesed on sellel aastal mures teiste arvete pärast," rääkis Melder.

Lasnamäel tegutsevas Tulepoes on müüginumbrid isegi eelmisest aastast natuke suuremad, sest ilutulestik läks 10-15 protsenti kallimaks. "Ma ei saa öelda, et mingi vaikne müük, pigem samasugune või natuke rohkem," ütles Tulepood.ee kaupluse esindaja Anton Babenko.

Valdava osa ostjatest moodustavad igal aastal eraisikud.